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Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится
Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится
Минприроды Крыма регламентирует посещение туристами особо охраняемых территорий на экологических маршрутах для обеспечения безопасности людей и природы. Об этом РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T20:28
2023-09-16T20:28
минприроды крыма
радио "спутник в крыму"
новости крыма
туризм в крыму
виктория щербакова
оопт
экология
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Щербакова Виктория Владимировна - заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
Щербакова Виктория Владимировна - заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Минприроды Крыма регламентирует посещение туристами особо охраняемых территорий на экологических маршрутах для обеспечения безопасности людей и природы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Виктория Щербакова.По словам Щербаковой, в Крыму установлено 69 экологических экскурсионных маршрутов, в числе которых пешие, автомобильные, велосипедные, конные и водные.В основном все эти особо охраняемые территории Крыма бесплатны для прохода туристов, из-за чего "очень сложно проконтролировать количество людей, посещающих объекты, и цели их визита", сказала она.Количество посещений не учитывалось ранее никогда, отметила Щербакова. Однако теперь, в рамках нового законодательства, это необходимо, чтобы оценить допустимую нагрузку на природу для сохранения уникальных и типичных комплексов и объектов и, конечно, обеспечить безопасность пребывания здесь гостей.По словам замминистра, пока порядок определения допустимого количества посетителей не утвержден на федеральном уровне, но как только он будет, работу эту начнут.Щербакова напомнила, что само понятие "экологический туризм" введено недавно – было утверждено в марте текущего года федеральным законом. И такая форма отдыха предполагает прогулки и созерцание."Это больше сближение с природой, а не досуг в обычном понимании", – заключила представитель министерства.Она также подчеркнула, что там, где разрешен конный, автомобильный и велосипедный туризм, речь идет о предоставлении транспорта на территории за определенную плату: на личном осуществить прогулку не удастся.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве Новый руководитель "Заповедного Крыма" - о работе, людях и задачахУроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативу
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минприроды крыма, новости крыма, туризм в крыму, виктория щербакова, оопт, экология, крым
Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится

Минприроды Крыма разработает допустимую численность туристов в ООПТ

20:28 16.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы с рюкзаками
Туристы с рюкзаками - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Минприроды Крыма регламентирует посещение туристами особо охраняемых территорий на экологических маршрутах для обеспечения безопасности людей и природы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Виктория Щербакова.
Щербакова Виктория Владимировна - заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
20:28
По словам Щербаковой, в Крыму установлено 69 экологических экскурсионных маршрутов, в числе которых пешие, автомобильные, велосипедные, конные и водные.
В основном все эти особо охраняемые территории Крыма бесплатны для прохода туристов, из-за чего "очень сложно проконтролировать количество людей, посещающих объекты, и цели их визита", сказала она.
Количество посещений не учитывалось ранее никогда, отметила Щербакова. Однако теперь, в рамках нового законодательства, это необходимо, чтобы оценить допустимую нагрузку на природу для сохранения уникальных и типичных комплексов и объектов и, конечно, обеспечить безопасность пребывания здесь гостей.
"Сейчас стоит задача определить рекреационную емкость для каждой особо охраняемой территории, чтобы не было такого количества людей, которое может уничтожить своим присутствием территорию. Чтобы все было под контролем. Необходимо эту емкость разработать и утвердить применительно к площади каждой территории, которая находится под охраной, к ее возможностям", – рассказала Щербакова.
По словам замминистра, пока порядок определения допустимого количества посетителей не утвержден на федеральном уровне, но как только он будет, работу эту начнут.
"Планировалось, что закон вступит в силу 1 сентября. Но все не так просто. Как только нормы будут приняты, министерство природных ресурсов и экологии Крыма и подведомственные организации будут разрабатывать порядок для республики по всем ООПТ", – уточнила она.
Щербакова напомнила, что само понятие "экологический туризм" введено недавно – было утверждено в марте текущего года федеральным законом. И такая форма отдыха предполагает прогулки и созерцание.
"Это больше сближение с природой, а не досуг в обычном понимании", – заключила представитель министерства.
Она также подчеркнула, что там, где разрешен конный, автомобильный и велосипедный туризм, речь идет о предоставлении транспорта на территории за определенную плату: на личном осуществить прогулку не удастся.
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