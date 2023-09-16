https://crimea.ria.ru/20230916/ekologicheskiy-turizm-v-krymu-kak-vse-organizovano-i-chto-izmenitsya-1131373334.html

Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится

Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится

Минприроды Крыма регламентирует посещение туристами особо охраняемых территорий на экологических маршрутах для обеспечения безопасности людей и природы. Об этом РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T20:28

2023-09-16T20:28

2023-09-16T20:28

минприроды крыма

радио "спутник в крыму"

новости крыма

туризм в крыму

виктория щербакова

оопт

экология

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721347_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c2a7149c6e157e69e8ead2be16981ef5.jpg

Щербакова Виктория Владимировна - заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Щербакова Виктория Владимировна - заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Минприроды Крыма регламентирует посещение туристами особо охраняемых территорий на экологических маршрутах для обеспечения безопасности людей и природы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Виктория Щербакова.По словам Щербаковой, в Крыму установлено 69 экологических экскурсионных маршрутов, в числе которых пешие, автомобильные, велосипедные, конные и водные.В основном все эти особо охраняемые территории Крыма бесплатны для прохода туристов, из-за чего "очень сложно проконтролировать количество людей, посещающих объекты, и цели их визита", сказала она.Количество посещений не учитывалось ранее никогда, отметила Щербакова. Однако теперь, в рамках нового законодательства, это необходимо, чтобы оценить допустимую нагрузку на природу для сохранения уникальных и типичных комплексов и объектов и, конечно, обеспечить безопасность пребывания здесь гостей.По словам замминистра, пока порядок определения допустимого количества посетителей не утвержден на федеральном уровне, но как только он будет, работу эту начнут.Щербакова напомнила, что само понятие "экологический туризм" введено недавно – было утверждено в марте текущего года федеральным законом. И такая форма отдыха предполагает прогулки и созерцание."Это больше сближение с природой, а не досуг в обычном понимании", – заключила представитель министерства.Она также подчеркнула, что там, где разрешен конный, автомобильный и велосипедный туризм, речь идет о предоставлении транспорта на территории за определенную плату: на личном осуществить прогулку не удастся.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный потенциал Крыма представили на международном форуме в Москве Новый руководитель "Заповедного Крыма" - о работе, людях и задачахУроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативу

https://crimea.ria.ru/20230912/kak-novyy-status-kosy-belyaus-pomozhet-ekonomike-chernomorskogo-rayona-kryma-1131331174.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минприроды крыма, новости крыма, туризм в крыму, виктория щербакова, оопт, экология, крым