https://crimea.ria.ru/20230910/uroki-kraevedeniya-krymskiy-ekskursovod-otsenila-novuyu-initsiativu-1131212057.html
Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативу
Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативу - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативу
Уроки краеведения в школах - хорошая инициатива для любого региона, тем более - для курортного Крыма, где многие сферы деятельности местных жителей, так или... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T08:19
2023-09-10T08:19
2023-09-10T08:19
крым
елена мельникова
краеведение
школа
туризм в крыму
екатерина лукьяненко
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Экскурсовод Елена Мельникова поддержала идею проведения уроков краеведения в школах
Экскурсовод Елена Мельникова поддержала идею проведения уроков краеведения в школах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уроки краеведения в школах - хорошая инициатива для любого региона, тем более - для курортного Крыма, где многие сферы деятельности местных жителей, так или иначе, связаны с туризмом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт экскурсионного дела Елена Мельникова.Полезные знания"Краеведение в школе - такой предмет был, но изучался факультативно. Было бы очень хорошо его вернуть. Еще лучше было бы, чтобы в этот курс добавляли немного узкой информации по конкретному городу, селу, поселку - с выходами на местность, в краеведческий музей", - считает Мельникова.Экскурсовод признается, что часто историю и географию Крыма лучше знают гости из других регионов, которые целенаправленно изучают полуостров в отпуске. Крымчанам в повседневных делах бывает не до этого, в итоге местные жители сами лишаются интересных знаний, а зачастую еще и вводят в заблуждение туристов.Крым неизведанныйПо мнению Мельниковой, в идеале продолжать изучать родной край нужно и после школы. Тем более, если речь идет о Крыме, где кроме популярных маршрутов множество уникальных, но малоизвестных мест. Лучше всего приобретать знания в путешествиях по полуострову.Самыми популярными у туристов и крымчан, по ее словам, остаются южнобережные дворцы, Бахчисарай и Севастополь. Но по любому из выбранных маршрутов в первый раз лучше идти с квалифицированным экскурсоводом - так будет гораздо интереснее, обещает гостья эфира.Ранее доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко предупредила о том, что экскурсии с неаттестованными гидами могут быть опасны для жизни и здоровья туристов, или же просто оказаться некачественными, а ответственность за испорченный отдых никто не понесет. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах РоссииЧего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в КрымуГидом буду: эксперты поддержали штрафы для неграмотных экскурсоводов
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крым, елена мельникова, краеведение, школа, туризм в крыму, екатерина лукьяненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым.
Уроки краеведения в школах - хорошая инициатива для любого региона, тем более - для курортного Крыма, где многие сферы деятельности местных жителей, так или иначе, связаны с туризмом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила эксперт экскурсионного дела Елена Мельникова.
Полезные знания
"Краеведение в школе - такой предмет был, но изучался факультативно. Было бы очень хорошо его вернуть. Еще лучше было бы, чтобы в этот курс добавляли немного узкой информации по конкретному городу, селу, поселку - с выходами на местность, в краеведческий музей", - считает Мельникова.
Экскурсовод признается, что часто историю и географию Крыма лучше знают гости из других регионов, которые целенаправленно изучают полуостров в отпуске. Крымчанам в повседневных делах бывает не до этого, в итоге местные жители сами лишаются интересных знаний, а зачастую еще и вводят в заблуждение туристов.
"Туристы часто задают вопросы, а местные жители не всегда обладают знаниями, чтобы дать достоверную информацию. Это встречается и в сфере услуг. Например, в Крыму очень популярны экскурсии на электромобилях. Зачастую эти ребята говорят такое, что хотелось бы вручить им книгу. А если бы они еще в школе получили знания, понимание, где и как искать краеведческую литературу, ситуация была бы другой", - убеждена специалист.
Крым неизведанный
По мнению Мельниковой, в идеале продолжать изучать родной край нужно и после школы. Тем более, если речь идет о Крыме, где кроме популярных маршрутов множество уникальных, но малоизвестных мест. Лучше всего приобретать знания в путешествиях по полуострову.
"Меньше всего знают про степной Крым, что у нас там очень много старинных поселений, колодцев, фермерских хозяйств. Туда меньше всего ездят, но там много всего интересного, даже термальные источники. Много пробелов и в горной местности. Даже Мраморные пещеры - о них знают, но доехать туда непросто, поэтому многие местные жители там не бывали", - перечисляет экскурсовод локации, рекомендованные к посещению.
Самыми популярными у туристов и крымчан, по ее словам, остаются южнобережные дворцы, Бахчисарай и Севастополь. Но по любому из выбранных маршрутов в первый раз лучше идти с квалифицированным экскурсоводом - так будет гораздо интереснее, обещает гостья эфира.
Ранее доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко предупредила
о том, что экскурсии с неаттестованными гидами могут быть опасны для жизни и здоровья туристов, или же просто оказаться некачественными, а ответственность за испорченный отдых никто не понесет.
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