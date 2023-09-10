https://crimea.ria.ru/20230910/uroki-kraevedeniya-krymskiy-ekskursovod-otsenila-novuyu-initsiativu-1131212057.html

Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативу

Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативу - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативу

Уроки краеведения в школах - хорошая инициатива для любого региона, тем более - для курортного Крыма, где многие сферы деятельности местных жителей, так или... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T08:19

2023-09-10T08:19

2023-09-10T08:19

крым

елена мельникова

краеведение

школа

туризм в крыму

екатерина лукьяненко

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Экскурсовод Елена Мельникова поддержала идею проведения уроков краеведения в школах Экскурсовод Елена Мельникова поддержала идею проведения уроков краеведения в школах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уроки краеведения в школах - хорошая инициатива для любого региона, тем более - для курортного Крыма, где многие сферы деятельности местных жителей, так или иначе, связаны с туризмом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт экскурсионного дела Елена Мельникова.Полезные знания"Краеведение в школе - такой предмет был, но изучался факультативно. Было бы очень хорошо его вернуть. Еще лучше было бы, чтобы в этот курс добавляли немного узкой информации по конкретному городу, селу, поселку - с выходами на местность, в краеведческий музей", - считает Мельникова.Экскурсовод признается, что часто историю и географию Крыма лучше знают гости из других регионов, которые целенаправленно изучают полуостров в отпуске. Крымчанам в повседневных делах бывает не до этого, в итоге местные жители сами лишаются интересных знаний, а зачастую еще и вводят в заблуждение туристов.Крым неизведанныйПо мнению Мельниковой, в идеале продолжать изучать родной край нужно и после школы. Тем более, если речь идет о Крыме, где кроме популярных маршрутов множество уникальных, но малоизвестных мест. Лучше всего приобретать знания в путешествиях по полуострову.Самыми популярными у туристов и крымчан, по ее словам, остаются южнобережные дворцы, Бахчисарай и Севастополь. Но по любому из выбранных маршрутов в первый раз лучше идти с квалифицированным экскурсоводом - так будет гораздо интереснее, обещает гостья эфира.Ранее доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко предупредила о том, что экскурсии с неаттестованными гидами могут быть опасны для жизни и здоровья туристов, или же просто оказаться некачественными, а ответственность за испорченный отдых никто не понесет. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах РоссииЧего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в КрымуГидом буду: эксперты поддержали штрафы для неграмотных экскурсоводов

https://crimea.ria.ru/20230821/novyy-rukovoditel-zapovednogo-kryma---o-rabote-lyudyakh-i-zadachakh-1130856670.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, елена мельникова, краеведение, школа, туризм в крыму, екатерина лукьяненко