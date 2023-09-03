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Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму
Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму
Главной экскурсионной тенденцией уходящего лета стало стремление туристов неспешно рассматривать Крым. О новых трендах и самых популярных направлениях в эфире... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T19:57
2023-09-03T19:30
радио "спутник в крыму"
крым
туризм в крыму
общество
юбк
екатерина лукьяненко
новости крыма
экскурсии
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Заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко назвала самые популярные экскурсии в Крыму.
Заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко назвала самые популярные экскурсии в Крыму.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Главной экскурсионной тенденцией уходящего лета стало стремление туристов неспешно рассматривать Крым. О новых трендах и самых популярных направлениях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.Модные экскурсионные тенденции"Модная тенденция продолжилась - туристы хотят красивых видов, ландшафтов и фото на их фоне. К этому тренду добавляется стремление экскурсанта не спешить. "Зомби-туры", где все нужно увидеть за один день, уходят в прошлое. Все хотят во все вникнуть и все рассмотреть", - рассказывает Лукьяненко.Спрос рождает предложениеПо словам эксперта, крымские экскурсоводы чутко реагируют на спрос. Сейчас в Крыму редко можно услышать экскурсию-лекцию, чаще это информация в свободной форме, и число экскурсантов в группе уменьшается, индивидуальные экскурсии тоже в топе, хотя они дороже."Еще набирают обороты театрализованные экскурсии, устойчивый спрос на экскурсии в наушниках, это помогает человеку наедине общаться с историей городов. В целом сейчас "экскурсионка" очень следит за всеми новинками. Даже стандартные экскурсии постоянно обновляются: улиточные фермы, масло из виноградных косточек, дегустации среди виноградников - пожалуйста", - продолжает гостья эфира.Лучшее время для путешествийПри этом Лукьяненко отмечает некоторый спад спроса на экскурсии по Крыму в этом году. Это связано в целом с трудностями сезона: многие отказались от поездок на полуостров из-за сложной логистики, часть отдыхающих в трудное время стараются больше экономить, ограничиваясь пляжным отдыхом. Зато активнее путешествовать по Крыму стали сами крымчане. Тем, кто пока не успел отправится в турне по полуострову, специалист советует сделать это осенью.Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моряЧитайте также на РИА Новости Крым:Музеи Крыма погрузили в мир дополненной реальностиНазваны самые популярные туристические экскурсии по КрымуКаким должен быть настоящий экскурсовод – мнение
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крым, туризм в крыму, общество, юбк, екатерина лукьяненко, новости крыма, экскурсии
Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму

Эксперт Лукьяненко: туристы хотят рассматривать Крым

19:57 03.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Главной экскурсионной тенденцией уходящего лета стало стремление туристов неспешно рассматривать Крым. О новых трендах и самых популярных направлениях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.
Заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко назвала самые популярные экскурсии в Крыму.
19:57

Модные экскурсионные тенденции

"Модная тенденция продолжилась - туристы хотят красивых видов, ландшафтов и фото на их фоне. К этому тренду добавляется стремление экскурсанта не спешить. "Зомби-туры", где все нужно увидеть за один день, уходят в прошлое. Все хотят во все вникнуть и все рассмотреть", - рассказывает Лукьяненко.
Что касается популярных направлений, по-прежнему в топе дворцы Южнобережья, в том числе "визитка" Крыма - Ласточкино гнездо. Кроме того, туристы стали больше интересоваться местными специалитетами: "Хотят самобытности, аутентичности, чего-то крымского. Поэтому идея гастрономического туризма работает: барабулька, чебурек, варенье из лепестков розы, ялтинский лук".

Спрос рождает предложение

По словам эксперта, крымские экскурсоводы чутко реагируют на спрос. Сейчас в Крыму редко можно услышать экскурсию-лекцию, чаще это информация в свободной форме, и число экскурсантов в группе уменьшается, индивидуальные экскурсии тоже в топе, хотя они дороже.
"Еще набирают обороты театрализованные экскурсии, устойчивый спрос на экскурсии в наушниках, это помогает человеку наедине общаться с историей городов. В целом сейчас "экскурсионка" очень следит за всеми новинками. Даже стандартные экскурсии постоянно обновляются: улиточные фермы, масло из виноградных косточек, дегустации среди виноградников - пожалуйста", - продолжает гостья эфира.

Лучшее время для путешествий

При этом Лукьяненко отмечает некоторый спад спроса на экскурсии по Крыму в этом году. Это связано в целом с трудностями сезона: многие отказались от поездок на полуостров из-за сложной логистики, часть отдыхающих в трудное время стараются больше экономить, ограничиваясь пляжным отдыхом. Зато активнее путешествовать по Крыму стали сами крымчане. Тем, кто пока не успел отправится в турне по полуострову, специалист советует сделать это осенью.
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"Синоптики нам еще обещают теплый сезон. Весна и осень - самые лучшие периоды для активного отдыха в Крыму, когда большое количество фруктов, нет испепеляющей жары, падает турпоток. Выбор в Крыму всегда есть, благодаря потрясающим ландшафтам и огромному числу объектов экскурсионного интереса", - подытожила она.

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