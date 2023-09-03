https://crimea.ria.ru/20230903/chego-khotyat-turisty-ekspert-nazvala-samye-populyarnye-ekskursii-v-krymu-1131024584.html

Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму

Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму

Главной экскурсионной тенденцией уходящего лета стало стремление туристов неспешно рассматривать Крым. О новых трендах и самых популярных направлениях в эфире... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T19:57

2023-09-03T19:57

2023-09-03T19:30

радио "спутник в крыму"

крым

туризм в крыму

общество

юбк

екатерина лукьяненко

новости крыма

экскурсии

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Заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко назвала самые популярные экскурсии в Крыму. Заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко назвала самые популярные экскурсии в Крыму. audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Главной экскурсионной тенденцией уходящего лета стало стремление туристов неспешно рассматривать Крым. О новых трендах и самых популярных направлениях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.Модные экскурсионные тенденции"Модная тенденция продолжилась - туристы хотят красивых видов, ландшафтов и фото на их фоне. К этому тренду добавляется стремление экскурсанта не спешить. "Зомби-туры", где все нужно увидеть за один день, уходят в прошлое. Все хотят во все вникнуть и все рассмотреть", - рассказывает Лукьяненко.Спрос рождает предложениеПо словам эксперта, крымские экскурсоводы чутко реагируют на спрос. Сейчас в Крыму редко можно услышать экскурсию-лекцию, чаще это информация в свободной форме, и число экскурсантов в группе уменьшается, индивидуальные экскурсии тоже в топе, хотя они дороже."Еще набирают обороты театрализованные экскурсии, устойчивый спрос на экскурсии в наушниках, это помогает человеку наедине общаться с историей городов. В целом сейчас "экскурсионка" очень следит за всеми новинками. Даже стандартные экскурсии постоянно обновляются: улиточные фермы, масло из виноградных косточек, дегустации среди виноградников - пожалуйста", - продолжает гостья эфира.Лучшее время для путешествийПри этом Лукьяненко отмечает некоторый спад спроса на экскурсии по Крыму в этом году. Это связано в целом с трудностями сезона: многие отказались от поездок на полуостров из-за сложной логистики, часть отдыхающих в трудное время стараются больше экономить, ограничиваясь пляжным отдыхом. Зато активнее путешествовать по Крыму стали сами крымчане. Тем, кто пока не успел отправится в турне по полуострову, специалист советует сделать это осенью.Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моряЧитайте также на РИА Новости Крым:Музеи Крыма погрузили в мир дополненной реальностиНазваны самые популярные туристические экскурсии по КрымуКаким должен быть настоящий экскурсовод – мнение

https://crimea.ria.ru/20230826/po-krymu-s-ryukzakom-kak-podgotovitsya-k-pokhodu-1130933017.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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