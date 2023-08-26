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Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря

Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря

Микроорганизмы и вирусы не размножаются в морской воде, однако заразиться ротавирусной инфекцией или получить другое заболевание можно на пляжах с высокой... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T19:21

2023-08-26T19:21

2023-08-26T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Микроорганизмы и вирусы не размножаются в морской воде, однако заразиться ротавирусной инфекцией или получить другое заболевание можно на пляжах с высокой плотностью купающихся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" Рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Борис Синицин.Сейчас температура воды по побережью Крыма от 22 до 26 градусов. Это благоприятная среда для развития микроорганизмов, отмечает доктор. Однако микроорганизмы, вызывающие заболевания у человека, и вирусы не размножаются в морской воде, поэтому заражение может произойти только от других купающихся.В этой связи морские купания лучше совершать по утрам, советует Синицин. Кроме того, следует избегать попадания воды на слизистые. Особенно внимательно нужно отнестись к вопросу купания маленьких детей, которые еще не успели приобрести достаточный иммунитет.Читайте также на РИА Новости Крым:Жаркий воздух и "горячее" море: прогноз погоды в Крыму на неделеКак помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врачаДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?

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2023

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мнения, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, борис синицин, здоровье, общество