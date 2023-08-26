Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
Доктор Синицин: главная инфекционная опасность в теплом море - другие купальщики
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Микроорганизмы и вирусы не размножаются в морской воде, однако заразиться ротавирусной инфекцией или получить другое заболевание можно на пляжах с высокой плотностью купающихся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" Рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Борис Синицин.
Сейчас температура воды по побережью Крыма от 22 до 26 градусов. Это благоприятная среда для развития микроорганизмов, отмечает доктор. Однако микроорганизмы, вызывающие заболевания у человека, и вирусы не размножаются в морской воде, поэтому заражение может произойти только от других купающихся.
"В одном кубическом сантиметре морской воды до миллиона микроорганизмов, поддерживается постоянная биологическая среда. Когда открывается купальный сезон, смываются различные микроорганизмы с тел купальщиков, но уже к утру происходит самоочищение естественной морской среды. Поэтому сама по себе морская вода не может быть вредной для человека. Но во время купания в теплой воде, когда рядом находится много людей, кто-то их них может оказаться носителем, например, ротавирусной инфекции", - поясняет врач.
В этой связи морские купания лучше совершать по утрам, советует Синицин. Кроме того, следует избегать попадания воды на слизистые. Особенно внимательно нужно отнестись к вопросу купания маленьких детей, которые еще не успели приобрести достаточный иммунитет.
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