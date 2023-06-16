Рейтинг@Mail.ru
Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230616/Kak-pomoch-rebenku-pri-kishechnoy-infektsii--sovety-vracha-1119679620.html
Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача
Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача
Лето – сезон кишечной инфекции у детей. Определить, чем заболел ребенок, сможет только врач, однако родители должны обращать внимание на любые изменения... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T08:45
2023-06-16T09:08
новости
общество
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111140/78/1111407819_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_38438ba5714570a6d54006538b248d03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Лето – сезон кишечной инфекции у детей. Определить, чем заболел ребенок, сможет только врач, однако родители должны обращать внимание на любые изменения самочувствия ребенка. О том, как распознать кишечную инфекцию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала детский инфекционист Людмила Прокудина.По словам врача, для развития любой инфекции нужно время, чтобы микроб или вирус размножился и начал выделять токсины. К примеру, при ротавирусе, вызывающем кишечную инфекцию, симптомы развиваются в течение суток.При таких симптомах теряется много жидкости, и быстро появляется обезвоживание, поскольку детей сложно напоить водой, - их сразу рвет. Чем младше ребенок, тем это быстрее происходит, предупредила врач."Если вы были на отдыхе или есть подозрения, что что-то не то съели и замечаете симптомы – нужно сразу вызвать скорую помощь или участкового врача на дом. Тут главное выпаивать ребенка… Не давать сразу стакан, а начинать с чайной ложки каждые 5-7 минут", - приводит правила первой помощи Прокудина.В такой ситуации можно давать ребенку воду, газировку и сладкий теплый чай. Врач отмечает, что соблюдать питьевой режим, особенно с детьми до трех лет, крайне сложно. Поэтому если медик, осмотрев ребенка, рекомендует ложиться в стационар, то к этому стоит прислушаться. Специалисты в больнице окажут необходимую помощь быстрее, чем это сделает родитель дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекцийОграничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТБотулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью
https://crimea.ria.ru/20200829/Kak-zaschititsya-ot-kishechnykh-infektsiy-v-usloviyakh-defitsita-vody---vrach-1118674424.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111140/78/1111407819_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fc680984247d2ae2cc15c3460abf6b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, общество

Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача

08:45 16.06.2023 (обновлено: 09:08 16.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут
Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Лето – сезон кишечной инфекции у детей. Определить, чем заболел ребенок, сможет только врач, однако родители должны обращать внимание на любые изменения самочувствия ребенка. О том, как распознать кишечную инфекцию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала детский инфекционист Людмила Прокудина.
По словам врача, для развития любой инфекции нужно время, чтобы микроб или вирус размножился и начал выделять токсины. К примеру, при ротавирусе, вызывающем кишечную инфекцию, симптомы развиваются в течение суток.
"Первые признаки кишечной инфекции у детей такие же, как при интоксикации. Появляется вялость, снижение аппетита, температура, затем присоединяются рвота и жидкий стул. Бывает, что все начинается сразу со рвоты",  - рассказывает специалист.
Мытье рук. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа 2020, 19:03Радио "Спутник в Крыму"
Как защититься от кишечных инфекций в условиях дефицита воды - врач
При таких симптомах теряется много жидкости, и быстро появляется обезвоживание, поскольку детей сложно напоить водой, - их сразу рвет. Чем младше ребенок, тем это быстрее происходит, предупредила врач.
"Если вы были на отдыхе или есть подозрения, что что-то не то съели и замечаете симптомы – нужно сразу вызвать скорую помощь или участкового врача на дом. Тут главное выпаивать ребенка… Не давать сразу стакан, а начинать с чайной ложки каждые 5-7 минут", - приводит правила первой помощи Прокудина.
В такой ситуации можно давать ребенку воду, газировку и сладкий теплый чай. Врач отмечает, что соблюдать питьевой режим, особенно с детьми до трех лет, крайне сложно. Поэтому если медик, осмотрев ребенка, рекомендует ложиться в стационар, то к этому стоит прислушаться. Специалисты в больнице окажут необходимую помощь быстрее, чем это сделает родитель дома.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекций
Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ
Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью
Радио "Спутник в Крыму"НовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:21С дождями и без шторма: работа Керченской переправы 16 июня
10:11Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма
09:58Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
09:47ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины
09:18Военные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в Крыму
08:45Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача
08:00В Крыму стартовали довыборы в Госсовет
07:46Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма
07:37Снайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне
07:01"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках
00:01Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 июня
23:1210 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо
22:01Главные события и заявления дня: 15 июня
21:45Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
21:41Главные новости Крыма: 15 июня
21:16Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове
20:51Крымские айтишники научили разговаривать московские постаматы
20:40Шестьдесят улиц Симферополя в пятницу останутся без света
20:26Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей
Лента новостейМолния