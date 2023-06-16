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Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача
Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача
Лето – сезон кишечной инфекции у детей. Определить, чем заболел ребенок, сможет только врач, однако родители должны обращать внимание на любые изменения... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T08:45
2023-06-16T08:45
2023-06-16T09:08
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Лето – сезон кишечной инфекции у детей. Определить, чем заболел ребенок, сможет только врач, однако родители должны обращать внимание на любые изменения самочувствия ребенка. О том, как распознать кишечную инфекцию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала детский инфекционист Людмила Прокудина.По словам врача, для развития любой инфекции нужно время, чтобы микроб или вирус размножился и начал выделять токсины. К примеру, при ротавирусе, вызывающем кишечную инфекцию, симптомы развиваются в течение суток.При таких симптомах теряется много жидкости, и быстро появляется обезвоживание, поскольку детей сложно напоить водой, - их сразу рвет. Чем младше ребенок, тем это быстрее происходит, предупредила врач."Если вы были на отдыхе или есть подозрения, что что-то не то съели и замечаете симптомы – нужно сразу вызвать скорую помощь или участкового врача на дом. Тут главное выпаивать ребенка… Не давать сразу стакан, а начинать с чайной ложки каждые 5-7 минут", - приводит правила первой помощи Прокудина.В такой ситуации можно давать ребенку воду, газировку и сладкий теплый чай. Врач отмечает, что соблюдать питьевой режим, особенно с детьми до трех лет, крайне сложно. Поэтому если медик, осмотрев ребенка, рекомендует ложиться в стационар, то к этому стоит прислушаться. Специалисты в больнице окажут необходимую помощь быстрее, чем это сделает родитель дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекцийОграничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТБотулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью
https://crimea.ria.ru/20200829/Kak-zaschititsya-ot-kishechnykh-infektsiy-v-usloviyakh-defitsita-vody---vrach-1118674424.html
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новости, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым.
Лето – сезон кишечной инфекции у детей. Определить, чем заболел ребенок, сможет только врач, однако родители должны обращать внимание на любые изменения самочувствия ребенка. О том, как распознать кишечную инфекцию, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала детский инфекционист Людмила Прокудина.
По словам врача, для развития любой инфекции нужно время, чтобы микроб или вирус размножился и начал выделять токсины. К примеру, при ротавирусе, вызывающем кишечную инфекцию, симптомы развиваются в течение суток.
"Первые признаки кишечной инфекции у детей такие же, как при интоксикации. Появляется вялость, снижение аппетита, температура, затем присоединяются рвота и жидкий стул. Бывает, что все начинается сразу со рвоты", - рассказывает специалист.
При таких симптомах теряется много жидкости, и быстро появляется обезвоживание, поскольку детей сложно напоить водой, - их сразу рвет. Чем младше ребенок, тем это быстрее происходит, предупредила врач.
"Если вы были на отдыхе или есть подозрения, что что-то не то съели и замечаете симптомы – нужно сразу вызвать скорую помощь или участкового врача на дом. Тут главное выпаивать ребенка… Не давать сразу стакан, а начинать с чайной ложки каждые 5-7 минут", - приводит правила первой помощи Прокудина.
В такой ситуации можно давать ребенку воду, газировку и сладкий теплый чай. Врач отмечает, что соблюдать питьевой режим, особенно с детьми до трех лет, крайне сложно. Поэтому если медик, осмотрев ребенка, рекомендует ложиться в стационар, то к этому стоит прислушаться. Специалисты в больнице окажут необходимую помощь быстрее, чем это сделает родитель дома.
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