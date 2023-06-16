https://crimea.ria.ru/20230616/Kak-pomoch-rebenku-pri-kishechnoy-infektsii--sovety-vracha-1119679620.html

Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача

Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача

Лето – сезон кишечной инфекции у детей. Определить, чем заболел ребенок, сможет только врач, однако родители должны обращать внимание на любые изменения... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T08:45

2023-06-16T08:45

2023-06-16T09:08

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Лето – сезон кишечной инфекции у детей. Определить, чем заболел ребенок, сможет только врач, однако родители должны обращать внимание на любые изменения самочувствия ребенка. О том, как распознать кишечную инфекцию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала детский инфекционист Людмила Прокудина.По словам врача, для развития любой инфекции нужно время, чтобы микроб или вирус размножился и начал выделять токсины. К примеру, при ротавирусе, вызывающем кишечную инфекцию, симптомы развиваются в течение суток.При таких симптомах теряется много жидкости, и быстро появляется обезвоживание, поскольку детей сложно напоить водой, - их сразу рвет. Чем младше ребенок, тем это быстрее происходит, предупредила врач."Если вы были на отдыхе или есть подозрения, что что-то не то съели и замечаете симптомы – нужно сразу вызвать скорую помощь или участкового врача на дом. Тут главное выпаивать ребенка… Не давать сразу стакан, а начинать с чайной ложки каждые 5-7 минут", - приводит правила первой помощи Прокудина.В такой ситуации можно давать ребенку воду, газировку и сладкий теплый чай. Врач отмечает, что соблюдать питьевой режим, особенно с детьми до трех лет, крайне сложно. Поэтому если медик, осмотрев ребенка, рекомендует ложиться в стационар, то к этому стоит прислушаться. Специалисты в больнице окажут необходимую помощь быстрее, чем это сделает родитель дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекцийОграничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТБотулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью

https://crimea.ria.ru/20200829/Kak-zaschititsya-ot-kishechnykh-infektsiy-v-usloviyakh-defitsita-vody---vrach-1118674424.html

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