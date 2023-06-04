https://crimea.ria.ru/20230604/ogranicheniya-v-ede-i-meditatsiya-chto-pomozhet-rabote-zhkt--1129069482.html

Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ

Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ

Упорядоченное питание, правильный питьевой режим, медитация, умеренные физические нагрузки и положительные эмоции помогут избежать нарушений в работе... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T08:56

2023-06-04T08:56

2023-06-04T08:56

радио "спутник в крыму"

здоровье

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крым

марина левченко

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Упорядоченное питание, правильный питьевой режим, медитация, умеренные физические нагрузки и положительные эмоции помогут избежать нарушений в работе пищеварительного тракта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РК Марина Левченко.Как работает ЖКТ"Нарушение пищеварения - это физиологическая история, которая не является органическим заболеванием, поэтому говорят: функциональные заболевание ЖКТ, и они имеют тенденцию к росту. Важно как можно быстрее обратить внимание на перегрузки организма, из-за которых могут возникать нарушения пищеварительного тракта. Чем раньше будет замечено нарушение пищеварения, тем легче будет с ним справиться, и не обращаться к врачу", - говорит Левченко.Она напомнила, что мозг человека "дирижирует всеми органами и системами организма через блуждающий нерв". И только кишечник имеет автономность."Даже если перерезать блуждающий нерв, кишечник продолжит свою жизнедеятельность, потому что он имеет свою собственную нервную систему, так называемый "второй мозг".Что "любит" и "не любит" нервная системаПо словам специалиста, нервная система кишечника "не любит" интоксикации. Сюда относится алкоголь, шипучие напитки, лакокрасочные вещества. Также эта нервная система не любит бактерий и вирусов, насморков и аллергических состояний. Поэтому нужно избегать переохлаждения и тех факторов, которые могут к этому привести.Для того чтобы упорядочить работу нервной системы, а, следовательно, и пищеварительного тракта, нужно сначала упорядочить свой режим питания. Ограничить вредные привычки, увеличить количество положительных эмоций, а бытовые неприятности отодвинуть в сторону, советует доктор. И уточняет: человеку необходимы регулярные занятия физкультурой."Достаточно 10-15 минут в день физических упражнений, чтобы они приносили радость. Можно потанцевать, включив легкую музыку. Или немного поплавать", - рекомендует она.В то же время нужно ограничить просмотр телевизора, "чтобы не узнавать больше и больше и не входить в те проблемы, которые не можете решить".Особенно полезна для работы нервной системы и всего организма в целом медитация, считает доктор."Каждому возможно это осуществить. Потому что медитация– это концентрация внимания к себе. Возможность сосредоточиться на рефлексах", - поясняет доктор.Что есть и сколько пить водыДля нормализации пищеварения важен минимум усилий человека, считает эксперт. Главное, не переедать и пить воды в достаточном количестве."В сутки необходимо выпивать воды в пропорции: 30 мл на один килограмм массы тела. Так, если человек весит 50 кг, он должен выпивать 1,5 литра воды", - сказала она.По словам Левченко, очень полезны для работы ЖКТ абрикосы, курага, ананас и редька. Но главное - не переедать. Важно, чтобы в рационе был свежий кефир и йогурт, а также каши с сухофруктами, растительное масло. А вот количество десертов эксперт рекомендует сократить."Сладкое – пирожные и мороженое – должны быть бонусом за что-то, ну, а за что – вы должны решить сами. Главное, не переедать", - напомнила Левченко.Принимать пищу нужно три-четыре раза в день. Длительные промежутки нежелательны, отметила доктор.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулезаЖгучая диета: в чем польза острых приправДиетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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