Рейтинг@Mail.ru
Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230604/ogranicheniya-v-ede-i-meditatsiya-chto-pomozhet-rabote-zhkt--1129069482.html
Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ
Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ
Упорядоченное питание, правильный питьевой режим, медитация, умеренные физические нагрузки и положительные эмоции помогут избежать нарушений в работе... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T08:56
2023-06-04T08:56
радио "спутник в крыму"
здоровье
вкусно и полезно
совет эксперта
общество
еда
крым
марина левченко
минздрав крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111789/28/1117892862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2183689a8aebaf53a39e908874693a5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Упорядоченное питание, правильный питьевой режим, медитация, умеренные физические нагрузки и положительные эмоции помогут избежать нарушений в работе пищеварительного тракта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РК Марина Левченко.Как работает ЖКТ"Нарушение пищеварения - это физиологическая история, которая не является органическим заболеванием, поэтому говорят: функциональные заболевание ЖКТ, и они имеют тенденцию к росту. Важно как можно быстрее обратить внимание на перегрузки организма, из-за которых могут возникать нарушения пищеварительного тракта. Чем раньше будет замечено нарушение пищеварения, тем легче будет с ним справиться, и не обращаться к врачу", - говорит Левченко.Она напомнила, что мозг человека "дирижирует всеми органами и системами организма через блуждающий нерв". И только кишечник имеет автономность."Даже если перерезать блуждающий нерв, кишечник продолжит свою жизнедеятельность, потому что он имеет свою собственную нервную систему, так называемый "второй мозг".Что "любит" и "не любит" нервная системаПо словам специалиста, нервная система кишечника "не любит" интоксикации. Сюда относится алкоголь, шипучие напитки, лакокрасочные вещества. Также эта нервная система не любит бактерий и вирусов, насморков и аллергических состояний. Поэтому нужно избегать переохлаждения и тех факторов, которые могут к этому привести.Для того чтобы упорядочить работу нервной системы, а, следовательно, и пищеварительного тракта, нужно сначала упорядочить свой режим питания. Ограничить вредные привычки, увеличить количество положительных эмоций, а бытовые неприятности отодвинуть в сторону, советует доктор. И уточняет: человеку необходимы регулярные занятия физкультурой."Достаточно 10-15 минут в день физических упражнений, чтобы они приносили радость. Можно потанцевать, включив легкую музыку. Или немного поплавать", - рекомендует она.В то же время нужно ограничить просмотр телевизора, "чтобы не узнавать больше и больше и не входить в те проблемы, которые не можете решить".Особенно полезна для работы нервной системы и всего организма в целом медитация, считает доктор."Каждому возможно это осуществить. Потому что медитация– это концентрация внимания к себе. Возможность сосредоточиться на рефлексах", - поясняет доктор.Что есть и сколько пить водыДля нормализации пищеварения важен минимум усилий человека, считает эксперт. Главное, не переедать и пить воды в достаточном количестве."В сутки необходимо выпивать воды в пропорции: 30 мл на один килограмм массы тела. Так, если человек весит 50 кг, он должен выпивать 1,5 литра воды", - сказала она.По словам Левченко, очень полезны для работы ЖКТ абрикосы, курага, ананас и редька. Но главное - не переедать. Важно, чтобы в рационе был свежий кефир и йогурт, а также каши с сухофруктами, растительное масло. А вот количество десертов эксперт рекомендует сократить."Сладкое – пирожные и мороженое – должны быть бонусом за что-то, ну, а за что – вы должны решить сами. Главное, не переедать", - напомнила Левченко.Принимать пищу нужно три-четыре раза в день. Длительные промежутки нежелательны, отметила доктор.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулезаЖгучая диета: в чем польза острых приправДиетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111789/28/1117892862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbbe93cd5dc89b3a6b3b6ff8bfa0e31c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, вкусно и полезно, совет эксперта, общество, еда, крым, марина левченко, минздрав крыма
Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ

Гастроэнтеролог: правильной работе кишечника вредят переедания и стресс

08:56 04.06.2023
 
© Depositphotos.com ChamilleWhiteЖелтый крем-суп в желтой тарелке
Желтый крем-суп в желтой тарелке - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Depositphotos.com ChamilleWhite
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Упорядоченное питание, правильный питьевой режим, медитация, умеренные физические нагрузки и положительные эмоции помогут избежать нарушений в работе пищеварительного тракта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РК Марина Левченко.

Как работает ЖКТ

"Нарушение пищеварения - это физиологическая история, которая не является органическим заболеванием, поэтому говорят: функциональные заболевание ЖКТ, и они имеют тенденцию к росту. Важно как можно быстрее обратить внимание на перегрузки организма, из-за которых могут возникать нарушения пищеварительного тракта. Чем раньше будет замечено нарушение пищеварения, тем легче будет с ним справиться, и не обращаться к врачу", - говорит Левченко.
Она напомнила, что мозг человека "дирижирует всеми органами и системами организма через блуждающий нерв". И только кишечник имеет автономность.
"Даже если перерезать блуждающий нерв, кишечник продолжит свою жизнедеятельность, потому что он имеет свою собственную нервную систему, так называемый "второй мозг".

Что "любит" и "не любит" нервная система

По словам специалиста, нервная система кишечника "не любит" интоксикации. Сюда относится алкоголь, шипучие напитки, лакокрасочные вещества. Также эта нервная система не любит бактерий и вирусов, насморков и аллергических состояний. Поэтому нужно избегать переохлаждения и тех факторов, которые могут к этому привести.
"Любит нервная система витамины: хлеб грубого помола, крупы – особенно гречневую и овсяную, бобовые изделия, рыбу, мясо и субпродукты: сердце, почки, печень", - перечисляет Левченко.
Для того чтобы упорядочить работу нервной системы, а, следовательно, и пищеварительного тракта, нужно сначала упорядочить свой режим питания. Ограничить вредные привычки, увеличить количество положительных эмоций, а бытовые неприятности отодвинуть в сторону, советует доктор. И уточняет: человеку необходимы регулярные занятия физкультурой.
"Достаточно 10-15 минут в день физических упражнений, чтобы они приносили радость. Можно потанцевать, включив легкую музыку. Или немного поплавать", - рекомендует она.
В то же время нужно ограничить просмотр телевизора, "чтобы не узнавать больше и больше и не входить в те проблемы, которые не можете решить".
Особенно полезна для работы нервной системы и всего организма в целом медитация, считает доктор.
"Каждому возможно это осуществить. Потому что медитация– это концентрация внимания к себе. Возможность сосредоточиться на рефлексах", - поясняет доктор.

Что есть и сколько пить воды

Для нормализации пищеварения важен минимум усилий человека, считает эксперт. Главное, не переедать и пить воды в достаточном количестве.
"В сутки необходимо выпивать воды в пропорции: 30 мл на один килограмм массы тела. Так, если человек весит 50 кг, он должен выпивать 1,5 литра воды", - сказала она.
По словам Левченко, очень полезны для работы ЖКТ абрикосы, курага, ананас и редька. Но главное - не переедать. Важно, чтобы в рационе был свежий кефир и йогурт, а также каши с сухофруктами, растительное масло. А вот количество десертов эксперт рекомендует сократить.
"Сладкое – пирожные и мороженое – должны быть бонусом за что-то, ну, а за что – вы должны решить сами. Главное, не переедать", - напомнила Левченко.
Принимать пищу нужно три-четыре раза в день. Длительные промежутки нежелательны, отметила доктор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулеза
Жгучая диета: в чем польза острых приправ
Диетолог назвала самые полезные соки и научила их готовить
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеВкусно и полезноСовет экспертаОбществоЕдаКрымМарина ЛевченкоМинздрав Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районов
10:41Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда
10:19Ветер приостановил работу Керченской переправы
09:53Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов
09:17Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым
08:56Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ
08:33Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
08:02Взгляд изнутри: зачем туристам в Крыму показывают изнанку предприятий
06:34Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушения
00:01Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
20:28Главные события и заявления дня: 3 июня
19:43Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
19:32Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского
19:06Насколько прогрелось море у берегов Крыма
18:42Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт
18:09Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели
17:23Американцы и алеуты в Крыму: удивительные данные переписи населения
16:53Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
16:35Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут
Лента новостейМолния