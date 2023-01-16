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Жгучая диета: в чем польза острых приправ - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Жгучая диета: в чем польза острых приправ
Жгучая диета: в чем польза острых приправ - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Жгучая диета: в чем польза острых приправ
Регулярное употребление острой пищи способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, сохранению молодости и снижению аппетита. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T21:56
2023-01-16T21:56
радио "спутник в крыму"
зож
здоровье
совет эксперта
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Регулярное употребление острой пищи способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, сохранению молодости и снижению аппетита. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" в Международный день горячей и острой пищи рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.Гинзбург напомнил, что с древних времен люди использовали жгучие специи в качестве природного антисептика для защиты организма и обеззараживания пищи. Кроме того, такие ингредиенты стимулировали аппетит, улучшая вкус блюд. Сегодня использовать острые приправы рекомендуют из тех же соображений, кроме того, они могут значительно увеличить пользу продуктов.Принято считать, что жгучие специи противопоказаны людям с заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Гинзбург отметил, что сегодня есть множество препаратов для лечения подобных недугов и врачи рекомендуют людям с проблемами ЖКТ исключать острую пищу только на период обострения, в том числе, язвенной болезни."Когда обострение стихает, немножко остренькой пищи необходимо, чтобы стимулировать регенерацию слизистой, чтобы быстрее шло заживление. Но это уже индивидуальные случаи, где доктор работает и по ситуации ограничивает или наоборот расширяет диету", – подчеркнул эксперт.Также он рекомендует включить в рацион такие специи как куркума или карри, которые позволяют снизить риск развития онкологических заболеваний. Обратить особое внимание на эти приправы стоит тем людям, чьи родственники страдали онкологическими заболеваниями.Вместе с тем, эксперт категорически не советует употреблять избыточно разогретую пищу. Такая привычка, по его словам, может спровоцировать рак губ, языка, полости рта и пищевода.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач развеяла миф о пользе тростникового сахараКакой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетологаПочему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог
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зож, здоровье, совет эксперта, общество, новости
Жгучая диета: в чем польза острых приправ

Диетолог Гинзбург рассказал о продляющих молодость острых приправах

21:56 16.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Регулярное употребление острой пищи способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, сохранению молодости и снижению аппетита. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" в Международный день горячей и острой пищи рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
Гинзбург напомнил, что с древних времен люди использовали жгучие специи в качестве природного антисептика для защиты организма и обеззараживания пищи. Кроме того, такие ингредиенты стимулировали аппетит, улучшая вкус блюд. Сегодня использовать острые приправы рекомендуют из тех же соображений, кроме того, они могут значительно увеличить пользу продуктов.
"Доказано, что острая пища, например, перец, имбирь, чеснок, лук, оказывает anti-age действие, то есть замедляет процессы старения, защищает сосуды от прогрессирования атеросклероза, – сказал он. – При снижении веса тоже острая пища хороша, поскольку обладает эффектом разобщения – часть энергии, которая образуется в процессе расщепления пищи выделяется в виде тепла".
Принято считать, что жгучие специи противопоказаны людям с заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Гинзбург отметил, что сегодня есть множество препаратов для лечения подобных недугов и врачи рекомендуют людям с проблемами ЖКТ исключать острую пищу только на период обострения, в том числе, язвенной болезни.
"Когда обострение стихает, немножко остренькой пищи необходимо, чтобы стимулировать регенерацию слизистой, чтобы быстрее шло заживление. Но это уже индивидуальные случаи, где доктор работает и по ситуации ограничивает или наоборот расширяет диету", – подчеркнул эксперт.
Также он рекомендует включить в рацион такие специи как куркума или карри, которые позволяют снизить риск развития онкологических заболеваний. Обратить особое внимание на эти приправы стоит тем людям, чьи родственники страдали онкологическими заболеваниями.
Вместе с тем, эксперт категорически не советует употреблять избыточно разогретую пищу. Такая привычка, по его словам, может спровоцировать рак губ, языка, полости рта и пищевода.
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