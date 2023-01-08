https://crimea.ria.ru/20230108/kakoy-zakuskoy-mozhno-zamenit-solenyy-ogurets---sovet-dietologa-1126287914.html

Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога

Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога

Соленые огурцы не рекомендуется включать в ежедневный рацион, так как всего два огурца могут содержать больше суточной нормы соли. Но любителям соленого можно... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T08:28

2023-01-08T08:28

2023-01-08T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Соленые огурцы не рекомендуется включать в ежедневный рацион, так как всего два огурца могут содержать больше суточной нормы соли. Но любителям соленого можно заменить привычную закуску квашенной капустой. Такой совет дала главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пишет РИА Новости.По словам диетолога, в соленьях и маринадах содержание пищевой соли находится выше суточной нормы, поэтому включат в ежедневный рацион такие продукты не рекомендуется.Полностью при этом отказываться от любимой закуски не нужно, можно дополнить соленьями основные блюда или заменить их салатами, например, приготовить винегрет. Также заменой соленым огурцам может стать квашеная капуста. По словам врача, во время процесса сквашивания сохраняется наибольшее количество витаминов."Благодаря способу приготовления, при котором продукт не нагревается, все витамины могут сохраняться в течение нескольких месяцев после "созревания", а лактобактерии, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта", — пояснила эксперт.Как убрать отечность лица – способы>>Врач также предупредила, что квашенная капуста также может содержать большое количество натрия, поэтому порции должны быть не слишком большие, а сочетать такое блюдо лучше с несоленой пищей.Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что недостаток отдыха и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. По его словам, три "кита", на которых держится иммунитет – это здоровый сон, сбалансированное питание и гигиена.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вредеОпасный деликатес: диетолог рассказал правду о красной икре>>Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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