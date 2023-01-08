Рейтинг@Mail.ru
Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230108/kakoy-zakuskoy-mozhno-zamenit-solenyy-ogurets---sovet-dietologa-1126287914.html
Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога
Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога
Соленые огурцы не рекомендуется включать в ежедневный рацион, так как всего два огурца могут содержать больше суточной нормы соли. Но любителям соленого можно... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T08:28
2023-01-08T08:28
общество
здоровье
совет эксперта
еда
зож
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119617075_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_8092e3ffd782bdc789e64b985b310f87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Соленые огурцы не рекомендуется включать в ежедневный рацион, так как всего два огурца могут содержать больше суточной нормы соли. Но любителям соленого можно заменить привычную закуску квашенной капустой. Такой совет дала главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пишет РИА Новости.По словам диетолога, в соленьях и маринадах содержание пищевой соли находится выше суточной нормы, поэтому включат в ежедневный рацион такие продукты не рекомендуется.Полностью при этом отказываться от любимой закуски не нужно, можно дополнить соленьями основные блюда или заменить их салатами, например, приготовить винегрет. Также заменой соленым огурцам может стать квашеная капуста. По словам врача, во время процесса сквашивания сохраняется наибольшее количество витаминов."Благодаря способу приготовления, при котором продукт не нагревается, все витамины могут сохраняться в течение нескольких месяцев после "созревания", а лактобактерии, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта", — пояснила эксперт.Как убрать отечность лица – способы&gt;&gt;Врач также предупредила, что квашенная капуста также может содержать большое количество натрия, поэтому порции должны быть не слишком большие, а сочетать такое блюдо лучше с несоленой пищей.Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что недостаток отдыха и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. По его словам, три "кита", на которых держится иммунитет – это здоровый сон, сбалансированное питание и гигиена.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вредеОпасный деликатес: диетолог рассказал правду о красной икре&gt;&gt;Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог&gt;&gt;
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119617075_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_8781e8521bfc4ffa4c5a37a549119a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, совет эксперта, еда, зож
Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога

Диетолог рассказала, какая закуска заменит соленый огурец

08:28 08.01.2023
 
© Фото: pixabayСоленья
Соленья
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Соленые огурцы не рекомендуется включать в ежедневный рацион, так как всего два огурца могут содержать больше суточной нормы соли. Но любителям соленого можно заменить привычную закуску квашенной капустой. Такой совет дала главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пишет РИА Новости.
По словам диетолога, в соленьях и маринадах содержание пищевой соли находится выше суточной нормы, поэтому включат в ежедневный рацион такие продукты не рекомендуется.

"Так, например, в одном небольшом соленом огурце может содержаться более одного грамма натрия, что эквивалентно 2,5 граммам пищевой соли, при суточной норме потребления натрия до 2 граммов", — пояснила Стародубова.

Полностью при этом отказываться от любимой закуски не нужно, можно дополнить соленьями основные блюда или заменить их салатами, например, приготовить винегрет. Также заменой соленым огурцам может стать квашеная капуста. По словам врача, во время процесса сквашивания сохраняется наибольшее количество витаминов.
"Благодаря способу приготовления, при котором продукт не нагревается, все витамины могут сохраняться в течение нескольких месяцев после "созревания", а лактобактерии, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта", — пояснила эксперт.
Как убрать отечность лица – способы>>
Врач также предупредила, что квашенная капуста также может содержать большое количество натрия, поэтому порции должны быть не слишком большие, а сочетать такое блюдо лучше с несоленой пищей.
Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что недостаток отдыха и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. По его словам, три "кита", на которых держится иммунитет – это здоровый сон, сбалансированное питание и гигиена.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде
Опасный деликатес: диетолог рассказал правду о красной икре>>
Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог>>
 
ОбществоЗдоровьеСовет экспертаЕдаЗОЖ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
09:51Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
09:19Депутаты хотят ввести акцизы на пиво
08:56Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку
08:28Какой закуской можно заменить соленый огурец - совет диетолога
07:58Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт
00:01Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед
20:42Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
20:07Главные события и заявления дня: 7 января
19:56Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
19:53Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ
19:52Главные новости Крыма: 7 января
19:15Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат
18:39Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов
18:0415% россиян недовольны полученными под ёлочку подарками
17:29Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома
17:00Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
16:39Что наша жизнь - игра: как провести праздники всей семье
16:12По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали
15:39"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ
Лента новостейМолния