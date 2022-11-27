https://crimea.ria.ru/20221127/vrach-dal-sovety-tem-kto-postoyanno-boleet-1125562442.html

Врач дал советы тем, кто постоянно болеет

Врач дал советы тем, кто постоянно болеет - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Врач дал советы тем, кто постоянно болеет

Неполноценный сон и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. Как выйти с... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T08:52

2022-11-27T08:52

2022-11-27T08:52

совет эксперта

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/13/1118845476_0:13:1733:988_1920x0_80_0_0_56729cd960af853e0046ff58dd0aab65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Неполноценный сон и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. Как выйти с "бесконечного больничного" – рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.По его словам, есть три "кита", на которых держится иммунитет: здоровый сон, сбалансированное питание и гигиена.Одной из самых простых причин постоянных болезней является недосып. Большинство современных людей пренебрегает правилом восьмичасового сна, что приводит к снижению эффективности в течение дня, головным болям, а также ухудшению общего состояния, пишет доктор в своем Telegram-канале.В этой связи самый простой ответ – постараться спать больше. А еще можно приучиться ложиться до 12 ночи, спать в темном и проветриваемом помещении и купить себе качественную подушку и матрас, рекомендует специалист.Другой причиной болезненности являются радикальные диеты и неправильное питание, что приводит к дефициту необходимых организму питательных веществ, витаминов и минералов. Самые главные из них – железо, витамины D, Е и С, омега-3 и цинк. Недостаток этих микроэлементов снижает активность иммунной системы, а организм перестает эффективно справляться с нагрузками, поясняет врач.Кроме того, Абакумов напомнил о важности личной гигиены: чаще мыть руки, дезинфицировать ранки и порезы и прикрывать рот во время кашля или чихания.

https://crimea.ria.ru/20220301/kak-s-pomoschyu-produktov-uluchshit-son-1122552178.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье