Опасный деликатес: диетолог рассказал правду о красной икре
Диетолог Гинзбург рассказал, почему много красной икры - вредно
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрасная икра. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Несмотря на всю пользу красной икры, в больших количествах этот продукт может быть опасен для здоровья. Оптимальный размер порции назвал врач-диетолог, нутрициолог Михаил Гинзбург, пишет "Вечерняя Москва".
Хорошего понемножку
Прежде всего, специалист выделил "оздоровительные" свойства продукта: икра богата витаминами и различными микроэлементами, содержит в большом количестве омега-3 жирные кислоты. Все это помогает работе сердца, улучшает состояние кожи и волос, и в целом укрепляет иммунитет. Однако полезные свойства можно превратить во вредные, если есть больше 20 граммов продукта в сутки, считает Гинзбург.
Слишком солоно
Все потому, что икра слишком соленая, поясняет он. В этой связи особенный вред она может принести гипертоникам и диабетикам, для которых избыток соли может стать губительным, а еще людям с ожирением и больными почками. Также икрой лучше не кормить малышей до трех лет. Детям старшего возраста можно дать 15 граммов продукта в сутки, если нет аллергии.
Некоторыми продуктами к празднику можно запастись заранее, предварительно продумав список новогодних блюд. В Роспотребнадзоре советуют оставить на потом все, что имеет короткий срок годности, остальное можно покупать уже сейчас. Это, к примеру, консервы, мука, крупы и шампанское.
Специалисты говорят: выбрать качественную рыбу и морепродукты не так сложно, если знать некоторые важные правила. О том, как отличить настоящую икру, сколько она должна стоить, чем отличается икра нерки от икры горбуши и чем можно заменить черную икру рассказала владелец магазинов морепродуктов Дарья Петрова.
27 декабря 2021, 07:08Радио "Спутник в Крыму"Красная и черная: эксперт раскрыла все "икорные" секреты
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