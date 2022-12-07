https://crimea.ria.ru/20221207/chto-mozhno-kupit-k-novogodnemu-stolu-zaranee---sovety-rospotrebnadzora-1125717265.html

Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора

Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора

Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T21:56

2022-12-07T21:56

2022-12-07T21:56

роспотребнадзор

совет эксперта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1b/1121877811_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_de779b1d7ce30fda87835b9238cadcf7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно купить уже сейчас, рассказали эксперты Роспотребнадзора.По словам специалистов, прежде всего следует продумать список новогодних блюд - так вы поймете, что именно и в каком количестве нужно приобрести. "Все то, что имеет самый короткий срок годности сразу убираем из списка, остальное можно покупать уже сейчас", - говорят эксперты.В том числе это консервированные овощи: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины и разносолы. Также уже сейчас можно купить растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи, пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское:К продуктам длительного хранения эксперты также относят сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При этом следует проверить их сроки годности и качество упаковки. Кроме того, заранее можно купить яйца, которые хранятся в холодильнике до 30 дней, шоколадные конфеты, замороженную рыбу."За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей, фруктов и зелени. Присмотритесь к сыру, ветчине, вареным колбасам. Самое главное при подготовке к празднику – ваше хорошее настроение", - заключили в ведомстве.Ранее авторы проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание" перечислили 10 полезных привычек, которые помогут получить максимум пользы и удовольствия от еды.

https://crimea.ria.ru/20221128/novogodnee-kidalovo-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1125564249.html

https://crimea.ria.ru/20221126/kak-vybrat-novogodnie-ukrasheniya-1125533572.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет эксперта, общество