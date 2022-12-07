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Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T21:56
2022-12-07T21:56
2022-12-07T21:56
роспотребнадзор
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно купить уже сейчас, рассказали эксперты Роспотребнадзора.По словам специалистов, прежде всего следует продумать список новогодних блюд - так вы поймете, что именно и в каком количестве нужно приобрести. "Все то, что имеет самый короткий срок годности сразу убираем из списка, остальное можно покупать уже сейчас", - говорят эксперты.В том числе это консервированные овощи: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины и разносолы. Также уже сейчас можно купить растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи, пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское:К продуктам длительного хранения эксперты также относят сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При этом следует проверить их сроки годности и качество упаковки. Кроме того, заранее можно купить яйца, которые хранятся в холодильнике до 30 дней, шоколадные конфеты, замороженную рыбу."За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей, фруктов и зелени. Присмотритесь к сыру, ветчине, вареным колбасам. Самое главное при подготовке к празднику – ваше хорошее настроение", - заключили в ведомстве.Ранее авторы проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание" перечислили 10 полезных привычек, которые помогут получить максимум пользы и удовольствия от еды.
https://crimea.ria.ru/20221128/novogodnee-kidalovo-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1125564249.html
https://crimea.ria.ru/20221126/kak-vybrat-novogodnie-ukrasheniya-1125533572.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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роспотребнадзор, совет эксперта, общество
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
Эксперты Роспотребнадзора дали советы о покупке продуктов к Новому году
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно купить уже сейчас, рассказали эксперты Роспотребнадзора.
По словам специалистов, прежде всего следует продумать список новогодних блюд - так вы поймете, что именно и в каком количестве нужно приобрести. "Все то, что имеет самый короткий срок годности сразу убираем из списка, остальное можно покупать уже сейчас", - говорят эксперты.
В том числе это консервированные овощи: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины и разносолы. Также уже сейчас можно купить растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи, пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское:
"Цены на шампанское накануне Нового года стремительно взлетают вверх, поэтому экономия бюджета при покупке впрок получается ощутимой", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.
К продуктам длительного хранения эксперты также относят сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При этом следует проверить их сроки годности и качество упаковки. Кроме того, заранее можно купить яйца, которые хранятся в холодильнике до 30 дней, шоколадные конфеты, замороженную рыбу.
"За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей, фруктов и зелени. Присмотритесь к сыру, ветчине, вареным колбасам. Самое главное при подготовке к празднику – ваше хорошее настроение", - заключили в ведомстве.