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Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках
Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках
Получить максимум пользы и удовольствия от еды можно, если придерживаться 10 полезных привычек, их перечислили эксперты, авторы проекта Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T17:57
2022-11-20T16:08
роспотребнадзор
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Получить максимум пользы и удовольствия от еды можно, если придерживаться 10 полезных привычек, их перечислили эксперты, авторы проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание".Специалисты утверждают, что на первом месте в числе полезных привычек, – "есть не спеша и пережевывать тщательно".Все дело в том, что чувство насыщения приходит только спустя 15 – 20 минут: такова физиологическая особенность человеческого организма. А значит, чувство голода можно испытывать на протяжении всего этого времени во время еды. Если спешить насытиться, можно "неполезно" переесть, к тому же нарушить процесс пищеварения.Вторая нужная привычка – отложить что-то вкусное и калорийное на завтрак."Когнитивные способности и память улучшаются у людей, которые привыкли завтракать. Кроме того, завтрак способствует снижению или сохранению веса – ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня", – отмечают авторы рекомендаций.Также надо взять за правило не пить больше трех кружек кофе в день и не курить после еды, так как в этом случае одна сигарета равнозначна нескольким.Еще один пункт "закона о правильном питании" – больше пить воды в течение дня (от 1,5 до 3 литров). Это необходимо, так как именно она помогает пище перевариваться, а питательным веществам всасываться в организме.Специалисты обращают внимание и на то, что привычкой должна стать замена сахара там, где это возможно."Вреден именно избыток сахара: он вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа. Если хочется сладкого, лучше заменить сахар медом – это полезнее (если нет аллергии)", – уточняют медики.Еще две важные привычки касаются "незаметного переедания": в выходные или из-за плохого настроения. "Знайте меру" и "замените овощами и фруктами" – призывают врачи для соответствующих ситуаций.И, наконец, последняя привычка, которая поможет получить максимальную пользу от еды, – отказ от гаджетов во время приема пищи."Нужно рассматривать блюдо, чувствовать его запах, тщательно и без спешки пережевывать пищу. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет", – уверены эксперты.Ранее диетолог, профессор Михаил Гинзбург оценил пользу и вред животной пищи для человека.
https://crimea.ria.ru/20220803/chto-edyat-dolgozhiteli-rekordsmeny-1124041072.html
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роспотребнадзор, общество, здоровье, совет эксперта
Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как получить максимум пользы от еды

17:57 20.11.2022
 
© Дмитрий МакеевЮжная кухня любит специи
Южная кухня любит специи
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Получить максимум пользы и удовольствия от еды можно, если придерживаться 10 полезных привычек, их перечислили эксперты, авторы проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание".
Специалисты утверждают, что на первом месте в числе полезных привычек, – "есть не спеша и пережевывать тщательно".
Все дело в том, что чувство насыщения приходит только спустя 15 – 20 минут: такова физиологическая особенность человеческого организма. А значит, чувство голода можно испытывать на протяжении всего этого времени во время еды. Если спешить насытиться, можно "неполезно" переесть, к тому же нарушить процесс пищеварения.
Вторая нужная привычка – отложить что-то вкусное и калорийное на завтрак.
"Когнитивные способности и память улучшаются у людей, которые привыкли завтракать. Кроме того, завтрак способствует снижению или сохранению веса – ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня", – отмечают авторы рекомендаций.
Третья привычка – отказ от плотного ужина в пользу кефира или яблока. "Так вы очищаете зубы, получаете витамины и клетчатку и "заводите" свой кишечник на утро", – отмечают специалисты.
Также надо взять за правило не пить больше трех кружек кофе в день и не курить после еды, так как в этом случае одна сигарета равнозначна нескольким.
Еще один пункт "закона о правильном питании" – больше пить воды в течение дня (от 1,5 до 3 литров). Это необходимо, так как именно она помогает пище перевариваться, а питательным веществам всасываться в организме.
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Специалисты обращают внимание и на то, что привычкой должна стать замена сахара там, где это возможно.
"Вреден именно избыток сахара: он вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа. Если хочется сладкого, лучше заменить сахар медом – это полезнее (если нет аллергии)", – уточняют медики.
Еще две важные привычки касаются "незаметного переедания": в выходные или из-за плохого настроения. "Знайте меру" и "замените овощами и фруктами" – призывают врачи для соответствующих ситуаций.
И, наконец, последняя привычка, которая поможет получить максимальную пользу от еды, – отказ от гаджетов во время приема пищи.
"Нужно рассматривать блюдо, чувствовать его запах, тщательно и без спешки пережевывать пищу. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет", – уверены эксперты.
Ранее диетолог, профессор Михаил Гинзбург оценил пользу и вред животной пищи для человека.
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