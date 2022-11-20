https://crimea.ria.ru/20221120/maksimum-polzy-ot-edy-10-sovetov-ot-ekspertov-o-pischevykh-privychkakh-1125439000.html

Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках

Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках

Получить максимум пользы и удовольствия от еды можно, если придерживаться 10 полезных привычек, их перечислили эксперты, авторы проекта Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T17:57

2022-11-20T17:57

2022-11-20T16:08

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совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Получить максимум пользы и удовольствия от еды можно, если придерживаться 10 полезных привычек, их перечислили эксперты, авторы проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание".Специалисты утверждают, что на первом месте в числе полезных привычек, – "есть не спеша и пережевывать тщательно".Все дело в том, что чувство насыщения приходит только спустя 15 – 20 минут: такова физиологическая особенность человеческого организма. А значит, чувство голода можно испытывать на протяжении всего этого времени во время еды. Если спешить насытиться, можно "неполезно" переесть, к тому же нарушить процесс пищеварения.Вторая нужная привычка – отложить что-то вкусное и калорийное на завтрак."Когнитивные способности и память улучшаются у людей, которые привыкли завтракать. Кроме того, завтрак способствует снижению или сохранению веса – ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня", – отмечают авторы рекомендаций.Также надо взять за правило не пить больше трех кружек кофе в день и не курить после еды, так как в этом случае одна сигарета равнозначна нескольким.Еще один пункт "закона о правильном питании" – больше пить воды в течение дня (от 1,5 до 3 литров). Это необходимо, так как именно она помогает пище перевариваться, а питательным веществам всасываться в организме.Специалисты обращают внимание и на то, что привычкой должна стать замена сахара там, где это возможно."Вреден именно избыток сахара: он вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа. Если хочется сладкого, лучше заменить сахар медом – это полезнее (если нет аллергии)", – уточняют медики.Еще две важные привычки касаются "незаметного переедания": в выходные или из-за плохого настроения. "Знайте меру" и "замените овощами и фруктами" – призывают врачи для соответствующих ситуаций.И, наконец, последняя привычка, которая поможет получить максимальную пользу от еды, – отказ от гаджетов во время приема пищи."Нужно рассматривать блюдо, чувствовать его запах, тщательно и без спешки пережевывать пищу. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет", – уверены эксперты.Ранее диетолог, профессор Михаил Гинзбург оценил пользу и вред животной пищи для человека.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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