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Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред
Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред
В последние годы веганство становится все более популярным. Так ли полезен отказ от животной пищи и почему наш организм может пострадать при вегетарианстве - в... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-06T03:36
2022-11-05T22:05
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В последние годы веганство становится все более популярным. Так ли полезен отказ от животной пищи и почему наш организм может пострадать при вегетарианстве - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор, диетолог Михаил Гинзбург."Умеренное вегетаринство может быть полезно после 40 лет, когда врачи рекомендуют ограничить потребление красного мяса. В то же время жесткое веганство, когда человек перестает принимать любые белки – рыбу, яйца, молочные продукты – чревато развитием многих болезней на фоне дефицита витаминов и микроэлементов", – считает врач.По мнению Гинзбурга, нельзя ограничивать употребление мяса детям, беременным женщинам, девочкам-подросткам во время формирования гормональной конституции.В то же время, во второй половине жизни действительно потребление животных жиров и красного мяса лучше свести к минимуму. В этом возрасте уместен переход на мясо птицы и рыбу.Что касается похудения, то диетолог считает, что веганство не дает никаких гарантий по сбросу лишних кило. А в некоторых случаях усугубляет состояния, развивает анемию.К любой моде профессор советует подходить обдуманно, исходя из личной ситуации и состояния здоровья.
https://crimea.ria.ru/20221020/ploskiy-zhivot-posle-40-let-dietolog-nazval-sposoby-1124989805.html
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совет эксперта, общество, здоровье
Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред

Профессор Гинзбург не советует бездумно уходить в веганство

03:36 06.11.2022
 
© © Flickr/ mosespreciadoВеганский бургер с авокадо и фруктами
Веганский бургер с авокадо и фруктами
© © Flickr/ mosespreciado
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В последние годы веганство становится все более популярным. Так ли полезен отказ от животной пищи и почему наш организм может пострадать при вегетарианстве - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор, диетолог Михаил Гинзбург.
"Умеренное вегетаринство может быть полезно после 40 лет, когда врачи рекомендуют ограничить потребление красного мяса. В то же время жесткое веганство, когда человек перестает принимать любые белки – рыбу, яйца, молочные продукты – чревато развитием многих болезней на фоне дефицита витаминов и микроэлементов", – считает врач.
По мнению Гинзбурга, нельзя ограничивать употребление мяса детям, беременным женщинам, девочкам-подросткам во время формирования гормональной конституции.
Также доктор советует заменить мясо рыбой, по полезным свойствам превосходящим первое. По мнению врача, сбалансированное питание, насыщенное овощами и фруктами наподобие средиземного, гораздо полезнее жестких веганских ограничений.
В то же время, во второй половине жизни действительно потребление животных жиров и красного мяса лучше свести к минимуму. В этом возрасте уместен переход на мясо птицы и рыбу.
Что касается похудения, то диетолог считает, что веганство не дает никаких гарантий по сбросу лишних кило. А в некоторых случаях усугубляет состояния, развивает анемию.
К любой моде профессор советует подходить обдуманно, исходя из личной ситуации и состояния здоровья.
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