https://crimea.ria.ru/20221106/otkaz-ot-zhivotnoy-pischi-dietolog-otsenil-polzu-i-vred-1125199583.html

Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред

Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред

В последние годы веганство становится все более популярным. Так ли полезен отказ от животной пищи и почему наш организм может пострадать при вегетарианстве - в... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-06T03:36

2022-11-06T03:36

2022-11-05T22:05

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В последние годы веганство становится все более популярным. Так ли полезен отказ от животной пищи и почему наш организм может пострадать при вегетарианстве - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор, диетолог Михаил Гинзбург."Умеренное вегетаринство может быть полезно после 40 лет, когда врачи рекомендуют ограничить потребление красного мяса. В то же время жесткое веганство, когда человек перестает принимать любые белки – рыбу, яйца, молочные продукты – чревато развитием многих болезней на фоне дефицита витаминов и микроэлементов", – считает врач.По мнению Гинзбурга, нельзя ограничивать употребление мяса детям, беременным женщинам, девочкам-подросткам во время формирования гормональной конституции.В то же время, во второй половине жизни действительно потребление животных жиров и красного мяса лучше свести к минимуму. В этом возрасте уместен переход на мясо птицы и рыбу.Что касается похудения, то диетолог считает, что веганство не дает никаких гарантий по сбросу лишних кило. А в некоторых случаях усугубляет состояния, развивает анемию.К любой моде профессор советует подходить обдуманно, исходя из личной ситуации и состояния здоровья.

https://crimea.ria.ru/20221020/ploskiy-zhivot-posle-40-let-dietolog-nazval-sposoby-1124989805.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, здоровье