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Пропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Пропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры
Пропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Пропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры
Киевская полиция ввела для монахов Киево-Печерской лавры персональные списки и пропуска. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на уставщика... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T14:16
2025-04-06T14:16
новости
киев
рпц (русская православная церковь)
киево-печерская лавра
православная церковь украины (пцу)
сбу (служба безопасности украины)
церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Киевская полиция ввела для монахов Киево-Печерской лавры персональные списки и пропуска. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на уставщика обители архимандрита Поликарп (Линенко).По его словам, братию физически из келий пока не выгоняют. Уставщик обители также отметил, что в двух корпусах лавры поселились сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).Как отмечает уставщик, в связи с последними событиями некоторые братья разошлись по другим местам, но несмотря на все трудности монахи стараются сохранять традиции.28 марта в Киеве начался захват ближних пещер Киево-Печерской лавры. На территорию Нижних пещер прибыла комиссия для "инвентаризации и проверки" святых мощей в Ближних пещерах.Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.19 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.9 февраля 2024 года украинские спецслужбы пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с обысками.С 27 февраля 2024 года начала работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах лавры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦНа Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоСБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в "работе на Россию"
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news.crimea@rian.ru
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новости, киев, рпц (русская православная церковь), киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу), сбу (служба безопасности украины), церковный раскол на украине
Пропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры

Для монахов Киево-Печерской лавры полиция ввела пропускной режим

14:16 06.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУ въезда на территорию Киево-Печерской лавры
У въезда на территорию Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Киевская полиция ввела для монахов Киево-Печерской лавры персональные списки и пропуска. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на уставщика обители архимандрита Поликарп (Линенко).
"СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) составили персональные списки нас. То есть я подхожу, пропуск показываю полиции, которая сидит возле входа, проверяют, и по этому списку пропускают", – приводит слова архимандрита Союз православных журналистов (СПЖ).
По его словам, братию физически из келий пока не выгоняют. Уставщик обители также отметил, что в двух корпусах лавры поселились сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Как отмечает уставщик, в связи с последними событиями некоторые братья разошлись по другим местам, но несмотря на все трудности монахи стараются сохранять традиции.
28 марта в Киеве начался захват ближних пещер Киево-Печерской лавры. На территорию Нижних пещер прибыла комиссия для "инвентаризации и проверки" святых мощей в Ближних пещерах.
Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.
19 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.
9 февраля 2024 года украинские спецслужбы пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с обысками.
С 27 февраля 2024 года начала работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах лавры.
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