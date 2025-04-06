Пропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры
Для монахов Киево-Печерской лавры полиция ввела пропускной режим
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Киевская полиция ввела для монахов Киево-Печерской лавры персональные списки и пропуска. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на уставщика обители архимандрита Поликарп (Линенко).
"СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) составили персональные списки нас. То есть я подхожу, пропуск показываю полиции, которая сидит возле входа, проверяют, и по этому списку пропускают", – приводит слова архимандрита Союз православных журналистов (СПЖ).
По его словам, братию физически из келий пока не выгоняют. Уставщик обители также отметил, что в двух корпусах лавры поселились сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Как отмечает уставщик, в связи с последними событиями некоторые братья разошлись по другим местам, но несмотря на все трудности монахи стараются сохранять традиции.
28 марта в Киеве начался захват ближних пещер Киево-Печерской лавры. На территорию Нижних пещер прибыла комиссия для "инвентаризации и проверки" святых мощей в Ближних пещерах.
Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.
19 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.
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С 27 февраля 2024 года начала работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах лавры.
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