https://crimea.ria.ru/20250410/videokompromat-i-shantazh-podrugi-v-sevastopole-razdeli-i-izbili-znakomuyu-1145577558.html
Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
Две юные жительницы Севастополя раздели и записали на видео 15-летнюю знакомую, у которой после стали вымогать деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T16:40
2025-04-10T16:40
2025-04-10T16:40
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
дети
общество
приговор
суд
нахимовский районный суд севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_18f044467a138d97e3a63d6350d15dba.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Две юные жительницы Севастополя раздели и записали на видео 15-летнюю знакомую, у которой после стали вымогать деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, теперь девушки отправятся в исправительную колонию.По данным надзорного ведомства, в марте прошлого года виновные поссорились со своей знакомой. На тот момент потерпевшей было 15 лет, а ее обидчицам – 17 и 15 лет. Девушки стали угрожать подруге, заставили ее раздеться и сделали видеозапись.Нахимовский районный суд Севастополя признал девушек виновными в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни. Совершеннолетняя виновная приговорена к 10 месяцам исправительной колонии общего режима, ее младшая соучастница – 8 месяцев воспитательной колонии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверкаСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступностьКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_03490ef93e59c696ce1a06a64a68f65a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, дети, общество, приговор, суд, нахимовский районный суд севастополя, новости севастополя
Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
В Севастополе двое подростков осуждены за вымогательство и съемку компромата с девочкой