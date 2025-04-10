https://crimea.ria.ru/20250410/videokompromat-i-shantazh-podrugi-v-sevastopole-razdeli-i-izbili-znakomuyu-1145577558.html

Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую

Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую

Две юные жительницы Севастополя раздели и записали на видео 15-летнюю знакомую, у которой после стали вымогать деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T16:40

2025-04-10T16:40

2025-04-10T16:40

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Две юные жительницы Севастополя раздели и записали на видео 15-летнюю знакомую, у которой после стали вымогать деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, теперь девушки отправятся в исправительную колонию.По данным надзорного ведомства, в марте прошлого года виновные поссорились со своей знакомой. На тот момент потерпевшей было 15 лет, а ее обидчицам – 17 и 15 лет. Девушки стали угрожать подруге, заставили ее раздеться и сделали видеозапись.Нахимовский районный суд Севастополя признал девушек виновными в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни. Совершеннолетняя виновная приговорена к 10 месяцам исправительной колонии общего режима, ее младшая соучастница – 8 месяцев воспитательной колонии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверкаСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступностьКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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