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Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
Две юные жительницы Севастополя раздели и записали на видео 15-летнюю знакомую, у которой после стали вымогать деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T16:40
2025-04-10T16:40
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
дети
общество
приговор
суд
нахимовский районный суд севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Две юные жительницы Севастополя раздели и записали на видео 15-летнюю знакомую, у которой после стали вымогать деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, теперь девушки отправятся в исправительную колонию.По данным надзорного ведомства, в марте прошлого года виновные поссорились со своей знакомой. На тот момент потерпевшей было 15 лет, а ее обидчицам – 17 и 15 лет. Девушки стали угрожать подруге, заставили ее раздеться и сделали видеозапись.Нахимовский районный суд Севастополя признал девушек виновными в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни. Совершеннолетняя виновная приговорена к 10 месяцам исправительной колонии общего режима, ее младшая соучастница – 8 месяцев воспитательной колонии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверкаСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступностьКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, дети, общество, приговор, суд, нахимовский районный суд севастополя, новости севастополя
Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую

В Севастополе двое подростков осуждены за вымогательство и съемку компромата с девочкой

16:40 10.04.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Две юные жительницы Севастополя раздели и записали на видео 15-летнюю знакомую, у которой после стали вымогать деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, теперь девушки отправятся в исправительную колонию.
По данным надзорного ведомства, в марте прошлого года виновные поссорились со своей знакомой. На тот момент потерпевшей было 15 лет, а ее обидчицам – 17 и 15 лет. Девушки стали угрожать подруге, заставили ее раздеться и сделали видеозапись.
"После этого, угрожая распространением видео, они потребовали от потерпевшей 10 тысяч рублей. Старшая из нападавших избила жертву, и, не получив денег, распространила видеозапись в группе своих друзей в социальной сети в интернете", - сказано в сообщении.
Нахимовский районный суд Севастополя признал девушек виновными в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни. Совершеннолетняя виновная приговорена к 10 месяцам исправительной колонии общего режима, ее младшая соучастница – 8 месяцев воспитательной колонии.
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СевастопольПроисшествияПрокуратура города СевастополядетиОбществоПриговорСудНахимовский районный суд СевастополяНовости Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
16:40Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
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