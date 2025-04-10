https://crimea.ria.ru/20250410/rekordnye-prodazhi-skolko-krymskogo-vina-na-rossiyskom-rynke-1145577715.html
Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке
Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке
Крымские и севастопольские вина занимают более двадцати процентов в общем объеме выпуска российского вина. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-президент, член РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T16:55
2025-04-10T16:55
2025-04-10T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымские и севастопольские вина занимают более двадцати процентов в общем объеме выпуска российского вина. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.Ранее в рамках акции "Дни российских вин" Ставцев отметил, что прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет. Так, по словам эксперта, за 2024 год в разных каналах продаж было реализовано порядка полумиллиарда литров российских вин. И это примерно тот объем, который отрасль сегодня готова представить.Кроме того, доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина.В России три ключевых региона, которые обеспечивают основной объем производства и розничной продажи винной продукции, напомнил Ставцев."На первом месте Краснодарский край, на втором - Крым и Севастополь и на третьем - Дагестан. И по объему реализации после Краснодарского края Крымский полуостров занимает второе место среди всех российских регионов", - уточнил эксперт.По его словам, основной объем продаж приходится на тихие вина, среди которых сейчас примерно поровну сухие и полусухие/полусладкие вина, то есть "сухие вина сейчас занимают до половины объема продаж". Кроме того, в России активно растет производство и продажа игристых вин, "и внутри игристых вин наиболее активно растут брюты".В ноябре прошлого года Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, которым доля российских вин в винных картах отечественных кафе и ресторанов должна быть не ниже 20 процентов.Продажи крымского вина увеличиваются внутри республики и в остальной части России, в этой связи растет и потребность в мерах господдержки для создания новых площадей хранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофей Месеняшин, а также оценил перспективу поднятия пошлин на вино из недружественных стран.Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться", заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесВ Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи винаВ Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виноделие в крыму, россия, крым, александр ставцев, экономика, севастополь
Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке
Вина из Крыма и Севастополя занимают на российском рынке более 20 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Крымские и севастопольские вина занимают более двадцати процентов в общем объеме выпуска российского вина. Об этом РИА Новости Крым
сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.
Ранее в рамках акции "Дни российских вин" Ставцев отметил, что прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет. Так, по словам эксперта, за 2024 год в разных каналах продаж было реализовано порядка полумиллиарда литров российских вин. И это примерно тот объем, который отрасль сегодня готова представить.
Кроме того, доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина.
"Когда я говорю про 20%, то имею ввиду крупный формат, потому что там, где ассортимент вина, допустим 200 разных бутылок, то российского вина здесь будет уже больше 50%. Если мы говорим про гипермаркет, где ассортимент больше тысячи бутылок, то там как раз где-то 20%. Крым и Севастополь занимает в общем объеме выпуска российского вина где-то четвертую часть, более двадцати процентов", - пояснил Ставцев в комментарии РИА Новости Крым.
В России три ключевых региона, которые обеспечивают основной объем производства и розничной продажи винной продукции, напомнил Ставцев.
"На первом месте Краснодарский край, на втором - Крым и Севастополь и на третьем - Дагестан. И по объему реализации после Краснодарского края Крымский полуостров занимает второе место среди всех российских регионов", - уточнил эксперт.
По его словам, основной объем продаж приходится на тихие вина, среди которых сейчас примерно поровну сухие и полусухие/полусладкие вина, то есть "сухие вина сейчас занимают до половины объема продаж". Кроме того, в России активно растет производство и продажа игристых вин, "и внутри игристых вин наиболее активно растут брюты".
"Что касается крепленых ликерных вин, то это достаточно нишевая категория. От общего объема продаж рынка, вместе с импортом, они занимают чуть более процента. Но внутри категории крепленых и ликерных вин Крым занимает больше, чем две трети. Это крымский специалитет. Абсолютные лидеры продажах: "Массандра", "Солнечная долина", "Инкерман", "Коктебельский завод марочных вин", - подытожил собеседник агентства.
В ноябре прошлого года Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, которым доля российских вин
в винных картах отечественных кафе и ресторанов должна быть не ниже 20 процентов.
Продажи крымского вина увеличиваются внутри республики и в остальной части России
, в этой связи растет и потребность в мерах господдержки для создания новых площадей хранения. Об этом РИА Новости Крым
рассказал глава крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофей Месеняшин, а также оценил перспективу поднятия пошлин на вино из недружественных стран.
Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка
, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться", заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей
.
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