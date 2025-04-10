https://crimea.ria.ru/20250410/rekordnye-prodazhi-skolko-krymskogo-vina-na-rossiyskom-rynke-1145577715.html

Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке

Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке

Крымские и севастопольские вина занимают более двадцати процентов в общем объеме выпуска российского вина. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-президент, член РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T16:55

2025-04-10T16:55

2025-04-10T16:44

эксклюзивы риа новости крым

виноделие в крыму

россия

крым

александр ставцев

экономика

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118640147_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b264dde14a3733adb7853e14d9302d71.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымские и севастопольские вина занимают более двадцати процентов в общем объеме выпуска российского вина. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.Ранее в рамках акции "Дни российских вин" Ставцев отметил, что прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет. Так, по словам эксперта, за 2024 год в разных каналах продаж было реализовано порядка полумиллиарда литров российских вин. И это примерно тот объем, который отрасль сегодня готова представить.Кроме того, доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина.В России три ключевых региона, которые обеспечивают основной объем производства и розничной продажи винной продукции, напомнил Ставцев."На первом месте Краснодарский край, на втором - Крым и Севастополь и на третьем - Дагестан. И по объему реализации после Краснодарского края Крымский полуостров занимает второе место среди всех российских регионов", - уточнил эксперт.По его словам, основной объем продаж приходится на тихие вина, среди которых сейчас примерно поровну сухие и полусухие/полусладкие вина, то есть "сухие вина сейчас занимают до половины объема продаж". Кроме того, в России активно растет производство и продажа игристых вин, "и внутри игристых вин наиболее активно растут брюты".В ноябре прошлого года Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, которым доля российских вин в винных картах отечественных кафе и ресторанов должна быть не ниже 20 процентов.Продажи крымского вина увеличиваются внутри республики и в остальной части России, в этой связи растет и потребность в мерах господдержки для создания новых площадей хранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофей Месеняшин, а также оценил перспективу поднятия пошлин на вино из недружественных стран.Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться", заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесВ Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи винаВ Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год

россия

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, россия, крым, александр ставцев, экономика, севастополь