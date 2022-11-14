https://crimea.ria.ru/20221114/v-sevastopolskikh-rekakh-nachnut-razvodit-krasnoknizhnogo-lososya-1125366898.html

В севастопольских реках начнут разводить краснокнижного лосося

В севастопольских реках начнут разводить краснокнижного лосося - РИА Новости Крым, 14.11.2022

В севастопольских реках начнут разводить краснокнижного лосося

Реки Черноморского бассейна вокруг Севастополя после их полной очистки уже в следующем году планируют зарыбить. В них запустят мальков краснокнижного лосося,... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T20:49

2022-11-14T20:49

2022-11-14T20:49

севастополь

экология

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Реки Черноморского бассейна вокруг Севастополя после их полной очистки уже в следующем году планируют зарыбить. В них запустят мальков краснокнижного лосося, которых сейчас выращивают до нужных размеров в Ростове-на-Дону, рассказали РИА Новости Крым в Севприроднадзоре.В 2021 году специалисты Севприроднадзора закончили расчищать реки Кача, Бельбек, Черная, Ай-Тодорка и Балаклавка общей протяженностью около 18 км. В этом году чистят реку Бельбек в районе села Фронтовое.Как рассказал РИА Новости Крым кандидат биологических наук , ведущий сотрудник Института биологии южных морей (ИнБЮМ) Сергей Царин, в Черном море обитает только один вид лососевых – кунджа."Кунджа достаточно крупная рыба — ее максимальные размеры достигают более метра и около 11 килограммов, хотя чаще всего ловятся рыбы размером 30-60 см и весом 0,5-3 килограмма. Должно пройти года два с момента запуска лосося в реки до выхода его в море. Это проходная рыба, которая нерестится только в реках, а обитает уже в море. Кунджа занесена в Красные книги РФ и Крыма. Мероприятия Росводоресурсов направлены, в первую очередь, на восстановление ее как вида", – считает ученый.По мнению Царина, если кунджа приживется в Черном море, где она раньше и обитала, то популяция может восстановиться. Для того, чтобы рыбы стало достаточно для промысла, по мнению ученого, понадобится лет десять. При этом, чтобы промысел стал возможным, кунджу необходимо вывести из краснокнижного состава.

https://crimea.ria.ru/20220630/v-severo-krymskiy-kanal-prishla-dneprovskaya-ryba-1123711768.html

севастополь

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севастополь, экология