Пятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семье
В отравившейся дихлофосом красноярской семье умер пятый ребенок
© Прокуратура Красноярского краяПрокуратура организовала проверку в связи с гибелью 3-месячного ребенка в с. Красная Сопка
© Прокуратура Красноярского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Трехмесячный ребенок умер в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей, сообщает краевая прокуратура. Причиной гибели младенца могла стать асфиксия из-за рвотных масс, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.
"Захлебнулся рвотными массами – первая причина. Насильственных следов на месте не обнаружено, точную причину смерти покажет экспертиза", - говорится в сообщении.
О смерти ребенка прокуратура сообщила в воскресенье. Тело обнаружила в кроватке его мать. Отмечалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла в сентябре 2024 года. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. Погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.
Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели всех четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне. По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, не проветрил длительно помещение и не произвел влажную уборку поверхностей. При этом после обработки пустил детей в помещение, где они приняли пищу.
2 декабря следствие представило результаты экспертизы, согласно которым причиной смерти детей стали инсектициды. Следственный комитет предъявил отцу обвинение в причинении смерти по неосторожности. В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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