Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241017/v-sevastopole-lyudi-otravilis-sladostyami--sk-provodit-proverku-1141157555.html
В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку
В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку
Следователи проводят проверку по факту отравления жителей Севастополя кондитерской продукцией, в результате которого несколько людей заболели острой кишечной... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T14:32
2024-10-17T14:42
следком крыма и севастополя
роспотребнадзор
новости
севастополь
происшествия
еда
отравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b7fd613e9b88840e0cf83ecde5a66461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту отравления жителей Севастополя кондитерской продукцией, в результате которого несколько людей заболели острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал несколько случаев острой кишечной инфекции и сальмонеллеза у севастопольцев, приобретавших кремовые изделия в кондитерской сети. В настоящее время деятельность предприятия приостановлена.Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры Севастополя. Надзорное ведомство даст оценку принятому процессуальному решению.Ранее в Керчи произошло массовое отравление людей после употребления ими еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в КерчиМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставкиЧетвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7bec0252653757d21d0d3fe2a389e9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следком крыма и севастополя, роспотребнадзор, новости, севастополь, происшествия, еда, отравление
В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку

Факты отравления севастопольцев кондитерскими изделиями с сальмонеллой проверит СК

14:32 17.10.2024 (обновлено: 14:42 17.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту отравления жителей Севастополя кондитерской продукцией, в результате которого несколько людей заболели острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

"По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка сведений из соцсетей об отравлении жителей Севастополя. Проверка проводится на предмет статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил)", – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал несколько случаев острой кишечной инфекции и сальмонеллеза у севастопольцев, приобретавших кремовые изделия в кондитерской сети. В настоящее время деятельность предприятия приостановлена.

"В рамках проверки будет установлено качество продаваемой продукции, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения", – добавили в СК.

Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры Севастополя. Надзорное ведомство даст оценку принятому процессуальному решению.
Ранее в Керчи произошло массовое отравление людей после употребления ими еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.
По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи
Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки
Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
 
Следком Крыма и СевастополяРоспотребнадзорНовостиСевастопольПроисшествияЕдаОтравление
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Кабмин дополнительно профинансирует новые регионы на 9 миллиардов рублей
15:20ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью
15:13Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:11Движение по Крымскому мосту остановлено
15:10Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки
14:45В Джанкое избрали главу администрации
14:32В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку
14:25Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
14:22Школы Евпатории в субботу отправят на дистант
14:15Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда
13:57Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине России
13:28"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после
13:17ВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки
12:52В Севастополе приостановлено движение парома
12:436 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
12:30СК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе
12:21На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики
12:14Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
11:55Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение
11:41В Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУ
Лента новостейМолния