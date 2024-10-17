В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку
Факты отравления севастопольцев кондитерскими изделиями с сальмонеллой проверит СК
14:32 17.10.2024 (обновлено: 14:42 17.10.2024)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту отравления жителей Севастополя кондитерской продукцией, в результате которого несколько людей заболели острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка сведений из соцсетей об отравлении жителей Севастополя. Проверка проводится на предмет статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил)", – говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал несколько случаев острой кишечной инфекции и сальмонеллеза у севастопольцев, приобретавших кремовые изделия в кондитерской сети. В настоящее время деятельность предприятия приостановлена.
"В рамках проверки будет установлено качество продаваемой продукции, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения", – добавили в СК.
Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры Севастополя. Надзорное ведомство даст оценку принятому процессуальному решению.
Ранее в Керчи произошло массовое отравление людей после употребления ими еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.
По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.
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