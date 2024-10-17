https://crimea.ria.ru/20241017/v-sevastopole-lyudi-otravilis-sladostyami--sk-provodit-proverku-1141157555.html

В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку

В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку

Следователи проводят проверку по факту отравления жителей Севастополя кондитерской продукцией, в результате которого несколько людей заболели острой кишечной... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T14:32

2024-10-17T14:32

2024-10-17T14:42

следком крыма и севастополя

роспотребнадзор

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севастополь

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отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту отравления жителей Севастополя кондитерской продукцией, в результате которого несколько людей заболели острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал несколько случаев острой кишечной инфекции и сальмонеллеза у севастопольцев, приобретавших кремовые изделия в кондитерской сети. В настоящее время деятельность предприятия приостановлена.Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры Севастополя. Надзорное ведомство даст оценку принятому процессуальному решению.Ранее в Керчи произошло массовое отравление людей после употребления ими еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в КерчиМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставкиЧетвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следком крыма и севастополя, роспотребнадзор, новости, севастополь, происшествия, еда, отравление