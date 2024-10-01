Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи
В Керчи едой из доставки отравились взрослые и дети – Роспотребнадзор
13:51 01.10.2024 (обновлено: 13:58 01.10.2024)
© © Fotolia/ Tom WangБольница
© © Fotolia/ Tom Wang
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Керчи после отравления суши, заказанных в одном из местных заведений, в инфекционные отделения попали и взрослые, и дети. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.
"В инфекционных отделениях города находятся взрослые и дети. Дети в нетяжелом состоянии. На данный момент у всех отмечается положительная динамика по лечению – тяжелых случаев нет. Работа в очаге продолжается", – сообщила Касьянова.
Она также уточнила, что все обратившиеся на медицинской помощью ели разные сеты, разные блюда и в разные дни.
"По всем случаям обращения жителей города Керчи в инфекционное отделение Роспотребнадзором проводилось эпидемиологическое расследование с выходом на объект. На данный момент очаг локализован, объект закрыт, он не функционирует", – добавила Светлана Касьянова.
На объекте были отобраны пробы, которые находятся сейчас в лаборатории на исследовании. Их результатов пока нет. Роспотребнадзор проводит все необходимые мероприятия, и по выявленным замечаниям будут приниматься меры.
Проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки проводят также крымские следователи. Сотрудники прокуратуры оценят исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при продаже продукции. Ход проверки взят на контроль руководства прокуратуры и Следкома.
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