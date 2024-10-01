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Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи

Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи

В Керчи после отравления суши, заказанных в одном из местных заведений, в инфекционные отделения попали и взрослые, и дети. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T13:51

2024-10-01T13:51

2024-10-01T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Керчи после отравления суши, заказанных в одном из местных заведений, в инфекционные отделения попали и взрослые, и дети. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.Она также уточнила, что все обратившиеся на медицинской помощью ели разные сеты, разные блюда и в разные дни."По всем случаям обращения жителей города Керчи в инфекционное отделение Роспотребнадзором проводилось эпидемиологическое расследование с выходом на объект. На данный момент очаг локализован, объект закрыт, он не функционирует", – добавила Светлана Касьянова.На объекте были отобраны пробы, которые находятся сейчас в лаборатории на исследовании. Их результатов пока нет. Роспотребнадзор проводит все необходимые мероприятия, и по выявленным замечаниям будут приниматься меры.Проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки проводят также крымские следователи. Сотрудники прокуратуры оценят исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при продаже продукции. Ход проверки взят на контроль руководства прокуратуры и Следкома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменейМассовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человекУдарить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости, происшествия, еда, продукты, здоровье, роспотребнадзор