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Массовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человек - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Массовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человек
Массовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человек - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Массовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человек
В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, 39 из них - дети, сообщила прокуратура региона. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T16:14
2024-07-06T16:18
массовое отравление
бурятия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, 39 из них - дети, сообщила прокуратура региона.Отмечается, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. У всех пациентов взят бактериологический анализ, для обратившихся в инфекционном отделении больницы развернуты дополнительные места.Ранее прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились пятого июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Госпитализация потребовалась10 заболевшим, включая восемь детей. Позднее, по данным СУСК РФ по региону, число отравившихся выросло до 44, госпитализированы девять детей и четверо взрослых. По данным Минздрава Бурятии, число отравившихся выросло до 56 человек, 36 из них дети. Также выросло количество госпитализированных - до 18 человек. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту.
https://crimea.ria.ru/20240625/v-moskve-vypisali-177-chelovek-posle-lecheniya-ot-botulizma-1138354856.html
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массовое отравление, бурятия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
Массовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человек

В Бурятии число отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске выросло до 70 человек

16:14 06.07.2024 (обновлено: 16:18 06.07.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, 39 из них - дети, сообщила прокуратура региона.

"В инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. У всех пациентов взят бактериологический анализ, для обратившихся в инфекционном отделении больницы развернуты дополнительные места.
Ранее прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились пятого июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Госпитализация потребовалась10 заболевшим, включая восемь детей. Позднее, по данным СУСК РФ по региону, число отравившихся выросло до 44, госпитализированы девять детей и четверо взрослых.
По данным Минздрава Бурятии, число отравившихся выросло до 56 человек, 36 из них дети. Также выросло количество госпитализированных - до 18 человек. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту.
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