https://crimea.ria.ru/20240925/smertelnoe-otravlenie-v-krasnoyarskom-krae-chto-pokazali-proby-pelmeney-1140604269.html

Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей

Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей

В пробах продуктов, изъятых в магазине и дома у погибшей от отравления семьи в Красноярском крае, не выявили превышения вредных веществ. Результаты экспертизы... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T13:12

2024-09-25T13:12

2024-09-25T13:12

красноярский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

отравление

еда

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пробах продуктов, изъятых в магазине и дома у погибшей от отравления семьи в Красноярском крае, не выявили превышения вредных веществ. Результаты экспертизы опубликовал Следком России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Также, по информации Следкома, были проведены лабораторные исследования питьевой воды на микробиологические показатели: превышения нормируемых значений не выявлено.Среди основных версий следствия отравления членов семьи остаются употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.Следователи продолжают допрос свидетелей и иные следственные действия.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находится на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Во вторник в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском краеЧетвертый ребенок умер от отравления в Красноярском краеЧем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти

красноярский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, отравление, еда, новости