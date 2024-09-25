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Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей
Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей
В пробах продуктов, изъятых в магазине и дома у погибшей от отравления семьи в Красноярском крае, не выявили превышения вредных веществ. Результаты экспертизы... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T13:12
2024-09-25T13:12
красноярский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
отравление
еда
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пробах продуктов, изъятых в магазине и дома у погибшей от отравления семьи в Красноярском крае, не выявили превышения вредных веществ. Результаты экспертизы опубликовал Следком России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Также, по информации Следкома, были проведены лабораторные исследования питьевой воды на микробиологические показатели: превышения нормируемых значений не выявлено.Среди основных версий следствия отравления членов семьи остаются употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.Следователи продолжают допрос свидетелей и иные следственные действия.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находится на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Во вторник в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском краеЧетвертый ребенок умер от отравления в Красноярском краеЧем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
красноярский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, отравление, еда, новости
Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей

Вредных веществ в продуктах после смертельного отравления в Красноярском крае не выявили

13:12 25.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пробах продуктов, изъятых в магазине и дома у погибшей от отравления семьи в Красноярском крае, не выявили превышения вредных веществ. Результаты экспертизы опубликовал Следком России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено", - говорится в сообщении.
Также, по информации Следкома, были проведены лабораторные исследования питьевой воды на микробиологические показатели: превышения нормируемых значений не выявлено.
Среди основных версий следствия отравления членов семьи остаются употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.
Следователи продолжают допрос свидетелей и иные следственные действия.
22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.
Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находится на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.
Во вторник в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.
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