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Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
Еще один, четвертый, ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, сообщили в региональном главке СК РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T06:01
2024-09-23T06:01
2024-09-23T06:02
красноярский край
новости
происшествия
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
больница
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Еще один, четвертый, ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, сообщили в региональном главке СК РФ.По предварительной информации СК, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.Накануне региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Трое детей скончались. Родители находятся в реанимации, мама - на девятом месяце беременности. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.амые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено делоОтравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимацииЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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красноярский край, новости, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), больница, отравление
Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
В Красноярском крае от отравления после ужина умер четвертый ребенок - СК
06:01 23.09.2024 (обновлено: 06:02 23.09.2024)