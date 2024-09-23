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Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае

Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае

Еще один, четвертый, ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, сообщили в региональном главке СК РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T06:01

2024-09-23T06:01

2024-09-23T06:02

красноярский край

новости

происшествия

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

больница

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Еще один, четвертый, ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, сообщили в региональном главке СК РФ.По предварительной информации СК, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.Накануне региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Трое детей скончались. Родители находятся в реанимации, мама - на девятом месяце беременности. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.амые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено делоОтравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимацииЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших

красноярский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, новости, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), больница, отравление