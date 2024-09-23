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Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
Еще один, четвертый, ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, сообщили в региональном главке СК РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T06:01
2024-09-23T06:02
красноярский край
новости
происшествия
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
больница
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Еще один, четвертый, ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, сообщили в региональном главке СК РФ.По предварительной информации СК, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.Накануне региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Трое детей скончались. Родители находятся в реанимации, мама - на девятом месяце беременности. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.амые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено делоОтравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимацииЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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красноярский край, новости, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), больница, отравление
Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае

В Красноярском крае от отравления после ужина умер четвертый ребенок - СК

06:01 23.09.2024 (обновлено: 06:02 23.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Еще один, четвертый, ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, сообщили в региональном главке СК РФ.
"В ночное время 23 сентября 2024 года скончалась 12-летняя девочка. Следователи и криминалисты краевого СК России продолжают выполнять неотложные следственные действия", — говорится в публикации.
По предварительной информации СК, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.
Накануне региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Трое детей скончались. Родители находятся в реанимации, мама - на девятом месяце беременности. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.
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Красноярский крайНовостиПроисшествиядетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)БольницаОтравление
 
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06:18Почему выпускники школ предпочитают поступать в колледжи
06:01Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
00:01Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
22:30Главное за день: 22 сентября
22:06В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян
21:40Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти
21:14Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам
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