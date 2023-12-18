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ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших

ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших - РИА Новости Крым, 18.12.2023

ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших

Одна из девочек, госпитализированных с отравлением угарным газом после ЧП в селе Укромное в Крыму, остается в больнице. А ее старшую сестру уже выписали. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T15:56

2023-12-18T15:56

2023-12-18T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Одна из девочек, госпитализированных с отравлением угарным газом после ЧП в селе Укромное в Крыму, остается в больнице. А ее старшую сестру уже выписали. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.Трагедия произошла 4 декабря. Супружеская пара, их 8-летний сын и 12-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Троих старших детей госпитализировали. Один взрослый сын в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу, двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии поступили в РДКБ.По его словам, сейчас угрозы жизни ребенка нет. И вскоре девочку также выпишут.Как сообщалось, после трагедии в Укромном следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным СК России по Крыму, причиной трагедии послужила неисправность газового котла.Читайте также на РИА Новости Крым:Неисправный котел стал причиной гибели семьи в КрымуОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыСтало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отравление, происшествия, новости, новости крыма