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ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших
ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших - РИА Новости Крым, 18.12.2023
ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших
Одна из девочек, госпитализированных с отравлением угарным газом после ЧП в селе Укромное в Крыму, остается в больнице. А ее старшую сестру уже выписали. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T15:56
2023-12-18T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Одна из девочек, госпитализированных с отравлением угарным газом после ЧП в селе Укромное в Крыму, остается в больнице. А ее старшую сестру уже выписали. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.Трагедия произошла 4 декабря. Супружеская пара, их 8-летний сын и 12-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Троих старших детей госпитализировали. Один взрослый сын в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу, двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии поступили в РДКБ.По его словам, сейчас угрозы жизни ребенка нет. И вскоре девочку также выпишут.Как сообщалось, после трагедии в Укромном следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным СК России по Крыму, причиной трагедии послужила неисправность газового котла.Читайте также на РИА Новости Крым:Неисправный котел стал причиной гибели семьи в КрымуОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыСтало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
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ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших

Младшая из отравившихся угарным газом детей в Крыму остается в больнице - врачи

15:56 18.12.2023
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Одна из девочек, госпитализированных с отравлением угарным газом после ЧП в селе Укромное в Крыму, остается в больнице. А ее старшую сестру уже выписали. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.
Трагедия произошла 4 декабря. Супружеская пара, их 8-летний сын и 12-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Троих старших детей госпитализировали. Один взрослый сын в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу, двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии поступили в РДКБ.
"Нам привезли двух девочек, они сначала находились в реанимации – у них отравление угарным газом было. Одна девочка 17 лет вышла значительно быстрее, она уже выписана. А вторая девочка, которая младше, еще находится у нас на лечении", - рассказал Олейник.
По его словам, сейчас угрозы жизни ребенка нет. И вскоре девочку также выпишут.
Как сообщалось, после трагедии в Укромном следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным СК России по Крыму, причиной трагедии послужила неисправность газового котла.
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