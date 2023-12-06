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Неисправный котел стал причиной гибели семьи в Крыму

Неисправный котел стал причиной гибели семьи в Крыму - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Неисправный котел стал причиной гибели семьи в Крыму

Неисправность газового котла повлекла гибель четырех человек в селе Укромное Симферопольского района. Предварительные итоги расследования опубликовали в Главном РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T12:55

2023-12-06T12:55

2023-12-06T13:31

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Неисправность газового котла повлекла гибель четырех человек в селе Укромное Симферопольского района. Предварительные итоги расследования опубликовали в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла 4 декабря. Супружеская пара, их 8-летний сын и 12-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Троих старших детей 20, 19 и 16 лет госпитализировали.По информации ведомства, еще трое детей погибшей супружеской пары продолжают находиться в больнице. Врачи стабилизируют их состояние, ухудшений здоровья не наблюдается. В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы с привлечением специалистов газовой сферы, добавили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыСтало известно о состоянии отравившихся угарным газом в КрымуПытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожаре

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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