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Неисправный котел стал причиной гибели семьи в Крыму
Неисправный котел стал причиной гибели семьи в Крыму - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Неисправный котел стал причиной гибели семьи в Крыму
Неисправность газового котла повлекла гибель четырех человек в селе Укромное Симферопольского района. Предварительные итоги расследования опубликовали в Главном РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T12:55
2023-12-06T12:55
2023-12-06T13:31
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Неисправность газового котла повлекла гибель четырех человек в селе Укромное Симферопольского района. Предварительные итоги расследования опубликовали в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла 4 декабря. Супружеская пара, их 8-летний сын и 12-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Троих старших детей 20, 19 и 16 лет госпитализировали.По информации ведомства, еще трое детей погибшей супружеской пары продолжают находиться в больнице. Врачи стабилизируют их состояние, ухудшений здоровья не наблюдается. В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы с привлечением специалистов газовой сферы, добавили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыСтало известно о состоянии отравившихся угарным газом в КрымуПытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожаре
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Неисправный котел стал причиной гибели семьи в Крыму
Неисправный газовый котел стал причиной гибели семьи с детьми в Крыму - Следком
12:55 06.12.2023 (обновлено: 13:31 06.12.2023)