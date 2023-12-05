https://crimea.ria.ru/20231205/otravleniya-ugarnym-gazom-i-drugie-tragedii-kak-izbezhat-bedy-1133330106.html

Отравление угарным газом и другие трагедии: как избежать беды

Отравление угарным газом и другие трагедии: как избежать беды - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Отравление угарным газом и другие трагедии: как избежать беды

Избежать трагедий, связанных со сбоем в работе газового оборудования в жилищах крымчан, можно, если придерживаться трех простых правил. В эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T22:39

2023-12-05T22:39

2023-12-05T22:50

радио "спутник в крыму"

крым

сергей тарасов

крымгазсети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Избежать трагедий, связанных со сбоем в работе газового оборудования в жилищах крымчан, можно, если придерживаться трех простых правил. В эфире радио "Спутник в Крыму" их перечислил работник газового предприятия, депутат Госсовета Крыма Сергей Тарасов.Ответственность за состояние газового оборудования в жилище возлагается на хозяина, подчеркивает Тарасов. И главное правило – обеспечить его своевременную проверку сотрудниками специализированной газовой организацией (в Крыму это ГУП РК "Крымгазсети" – ред.), предоставив им для этого свободный доступ."Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться специалистами раз в год. И три раза в период отопительного сезона должны проверяться дымовентиляционные каналы: перед началом сезона, во время него и по его окончании. Квартира это или частный дом – за безопасную эксплуатацию газового оборудования отвечает собственник", – сказал Тарасов.Второе, не менее важное правило: не вмешиваться в подключенную профессионалами систему, по которой пущен газ – при необходимости переподключить или установить новое оборудование звать исключительно представителей регионального оператора газификации.И, наконец, третье базовое правило: эксплуатировать приборы следует в соответствии с их паспортами, "в которых прописаны соответствующие правила", говорит специалист."Все расписано, ничего сверхъестественного нет, и каждый, кто умеет читать и анализировать, все поймет. В том числе у каждого прибора есть срок эксплуатации, после которого его использование непредсказуемо и просто опасно. Все это есть в документации", – заметил Тарасов.По мнению эксперта, увеличение штрафов за недопуск в жилье газовщиков не способно существенно изменить ситуацию с нарушениями правил эксплуатации газового оборудования. "Законопослушных граждан это не испугает, а тех, кто "химичит", пытаясь что-то неблаговидное сделать с газовым оборудованием, ужесточение мер лишь укрепит в решении прятаться от проверок", считает Тарасов.Куда важнее – "достучаться" до людей, чтобы они осознали степень возможной опасности и, чтобы ее избежать, устанавливали специальные приборы: сигнализатор загазованности в доме с клапаном-отсекателем.Пятого декабря стало известно, что семья из семи человек отравилась угарным газом в Симферопольском районе Крыма, четверо из них, в том числе двое детей, скончались. Состояние еще двоих пострадавших несовершеннолетних медики оценили как тяжелое, также один взрослый в состоянии средней степени тяжести. Трагедия произошла в частном доме в селе Укромное. В ноябре в селе Кировском Черноморского района Крыма угарным газом отравились мужчина и женщина. А в Ростовской области четверо детей погибли в результате отравления.Читайте также на РИА Новости Крым:Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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