Рейтинг@Mail.ru
"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230926/krymgazseti-i-vodu-kryma-proveryat-po-primeru-krymenergo-1131665583.html
"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 26.09.2023
"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T11:41
2023-09-26T11:41
сергей аксенов
новости крыма
вода крыма
крымгазсети
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812047_0:104:1281:824_1920x0_80_0_0_d2ac01d89fa9b293512c4bcc08682318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Глава республики предположил, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, а также передача частным компаниям работ по техническом присоединении потребителей.Аксенов также добавил, что в работе "Крымэнерго" следователи продолжают вскрывать различные схемы и выявлять нарушения с признаками преступной деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупкахСНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812047_15:0:1127:834_1920x0_80_0_0_ff37024bc9c6d0472052f3109deb0a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости крыма, вода крыма, крымгазсети, гуп рк "крымэнерго"
"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"

Аксенов сообщил о проверках "Воды Крыма" и "Крымгазсетей" после "Крымэнерго"

11:41 26.09.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
"Планируются проверки финансово-хозяйственной деятельности, аналогичные проводимым в ГУП "Крымэнерго", госпредприятий "Крымгазсети", "Вода Крыма" и других ресурсоснабжающих организаций", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Глава республики предположил, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, а также передача частным компаниям работ по техническом присоединении потребителей.
Аксенов также добавил, что в работе "Крымэнерго" следователи продолжают вскрывать различные схемы и выявлять нарушения с признаками преступной деятельности.
"В частности, вызывает вопросы факт списания на потери в сетях 14% поставляемой электроэнергии при реальных потерях в объеме 6-7%", – уточнил Аксенов. И добавил, что продолжает держать процесс на личном контроле.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
Проверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупках
СНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"
 
Сергей АксеновНовости КрымаВода КрымаКрымгазсетиГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
12:45Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение
12:18Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины
12:04Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
11:41"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
11:28В ущелье под Бахчисараем спасли мужчину
11:11Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер
10:57Развожаев объявил отбой воздушной тревоги
10:38В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:06Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
09:53Стало известно имя главы правительства ЛНР
09:27Непогода остановила работу Керченской переправы
09:09У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом
08:18Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области
08:16Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
08:12Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:02США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
07:55Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
07:45Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"
07:29Украинский беспилотник атаковал Курскую область
Лента новостейМолния