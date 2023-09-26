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"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 26.09.2023
"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T11:41
2023-09-26T11:41
2023-09-26T11:41
сергей аксенов
новости крыма
вода крыма
крымгазсети
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Глава республики предположил, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, а также передача частным компаниям работ по техническом присоединении потребителей.Аксенов также добавил, что в работе "Крымэнерго" следователи продолжают вскрывать различные схемы и выявлять нарушения с признаками преступной деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупкахСНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, новости крыма, вода крыма, крымгазсети, гуп рк "крымэнерго"
"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
Аксенов сообщил о проверках "Воды Крыма" и "Крымгазсетей" после "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Ранее проверка
Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении
по собственному желанию.
"Планируются проверки финансово-хозяйственной деятельности, аналогичные проводимым в ГУП "Крымэнерго", госпредприятий "Крымгазсети", "Вода Крыма" и других ресурсоснабжающих организаций", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Глава республики предположил, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, а также передача частным компаниям работ по техническом присоединении потребителей.
Аксенов также добавил, что в работе "Крымэнерго" следователи продолжают вскрывать различные схемы и выявлять нарушения с признаками преступной деятельности.
"В частности, вызывает вопросы факт списания на потери в сетях 14% поставляемой электроэнергии при реальных потерях в объеме 6-7%", – уточнил Аксенов. И добавил, что продолжает держать процесс на личном контроле.
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