https://crimea.ria.ru/20230926/krymgazseti-i-vodu-kryma-proveryat-po-primeru-krymenergo-1131665583.html

"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"

"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 26.09.2023

"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"

Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T11:41

2023-09-26T11:41

2023-09-26T11:41

сергей аксенов

новости крыма

вода крыма

крымгазсети

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Глава республики предположил, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, а также передача частным компаниям работ по техническом присоединении потребителей.Аксенов также добавил, что в работе "Крымэнерго" следователи продолжают вскрывать различные схемы и выявлять нарушения с признаками преступной деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупкахСНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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