https://crimea.ria.ru/20230803/v-krymu-ukrali-elektroenergiyu-na-800-mln-rubley-1130516323.html

В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей

В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2023

В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей

В Крыму за шесть месяцев украли электроэнергию на сумму 800 млн рублей, ведется работа по выявлению и предотвращению несанкционированного потребления. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T15:38

2023-08-03T15:38

2023-08-03T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму за шесть месяцев украли электроэнергию на сумму 800 млн рублей, ведется работа по выявлению и предотвращению несанкционированного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".В компании подчеркнули, что для предотвращения таких инцидентов проводятся рейды и проверки по выявлению незаконных подключений, ежемесячно снимают показания и проводят визуальный осмотр схем учета и счетчиков в жилых домах и квартирах.Специалисты призывают крымчан помочь пресекать факты хищения электрического ресурса, а в случае выявления таких ситуаций сообщать информацию в компанию."Правонарушители будут обязаны не только полностью возместить причиненный сетевой организации ущерб, но и будут привлечены к административной или уголовной ответственности", - заключили в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе большое отключение электроэнергии – адресаГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках

https://crimea.ria.ru/20230603/kogda-v-evpatorii-zamenyat-samyy-problemnyy-vodovod-kryma-1129157024.html

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