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В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2023
В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
В Крыму за шесть месяцев украли электроэнергию на сумму 800 млн рублей, ведется работа по выявлению и предотвращению несанкционированного потребления. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T15:38
2023-08-03T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму за шесть месяцев украли электроэнергию на сумму 800 млн рублей, ведется работа по выявлению и предотвращению несанкционированного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".В компании подчеркнули, что для предотвращения таких инцидентов проводятся рейды и проверки по выявлению незаконных подключений, ежемесячно снимают показания и проводят визуальный осмотр схем учета и счетчиков в жилых домах и квартирах.Специалисты призывают крымчан помочь пресекать факты хищения электрического ресурса, а в случае выявления таких ситуаций сообщать информацию в компанию."Правонарушители будут обязаны не только полностью возместить причиненный сетевой организации ущерб, но и будут привлечены к административной или уголовной ответственности", - заключили в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе большое отключение электроэнергии – адресаГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
https://crimea.ria.ru/20230603/kogda-v-evpatorii-zamenyat-samyy-problemnyy-vodovod-kryma-1129157024.html
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крым, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, происшествия, общество, новости крыма
В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей

Крымэнерго: в Крыму за 6 месяцев наворовали электроэнергию на 800 млн рублей

15:38 03.08.2023 (обновлено: 15:48 03.08.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭлектрик
Электрик - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму за шесть месяцев украли электроэнергию на сумму 800 млн рублей, ведется работа по выявлению и предотвращению несанкционированного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Только за 6 месяцев 2023 года в Крыму выявлено 866 фактов неправомерного потребления ресурса объемом 121 млн кВт/ч, стоимость "украденных" киловатт-часов – порядка 800 млн рублей. Этого объема могло хватить для электроснабжения всего Симферополя в течение более 1 месяца", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В компании подчеркнули, что для предотвращения таких инцидентов проводятся рейды и проверки по выявлению незаконных подключений, ежемесячно снимают показания и проводят визуальный осмотр схем учета и счетчиков в жилых домах и квартирах.
Специалисты призывают крымчан помочь пресекать факты хищения электрического ресурса, а в случае выявления таких ситуаций сообщать информацию в компанию.
"Правонарушители будут обязаны не только полностью возместить причиненный сетевой организации ущерб, но и будут привлечены к административной или уголовной ответственности", - заключили в "Крымэнерго".
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