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Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах

Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах

Программа комплексного развития и модернизации ЖКХ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях утверждена на заседании... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T21:49

2023-07-04T21:49

2023-07-04T21:49

марат хуснуллин

новые регионы россии

жкх

экономика

общество

правительство россии

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Программа комплексного развития и модернизации ЖКХ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях утверждена на заседании рабочей группы правительства РФ. Общая сумма уже одобренных специальных казначейских кредитов составляет почти 25 млрд рублей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Уточняется, что программа разработана для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг к 2030 году.В перечень работ также входят те, что направлены на повышение качества питьевой воды в централизованных системах, состояние МКД приведут в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.Также на заседании сообщили, что сейчас в Мариуполе идет строительство и реконструкция трех котельных. Их запуск запланирован на октябрь, что позволит в ближайший отопительный сезон обеспечить теплом 973 объекта, из которых 509 – многоквартирные дома.В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин в частности отметил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского и Черного морей, построить новые современные дороги.Ранее сообщалось, что Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на ХерсонщинуКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиБаза Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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