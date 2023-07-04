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Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах
Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах
Программа комплексного развития и модернизации ЖКХ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях утверждена на заседании... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T21:49
2023-07-04T21:49
марат хуснуллин
новые регионы россии
жкх
экономика
общество
правительство россии
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Программа комплексного развития и модернизации ЖКХ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях утверждена на заседании рабочей группы правительства РФ. Общая сумма уже одобренных специальных казначейских кредитов составляет почти 25 млрд рублей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Уточняется, что программа разработана для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг к 2030 году.В перечень работ также входят те, что направлены на повышение качества питьевой воды в централизованных системах, состояние МКД приведут в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.Также на заседании сообщили, что сейчас в Мариуполе идет строительство и реконструкция трех котельных. Их запуск запланирован на октябрь, что позволит в ближайший отопительный сезон обеспечить теплом 973 объекта, из которых 509 – многоквартирные дома.В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин в частности отметил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского и Черного морей, построить новые современные дороги.Ранее сообщалось, что Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на ХерсонщинуКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиБаза Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
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марат хуснуллин, новые регионы россии, жкх, экономика, общество, правительство россии, луганская народная республика (лнр), херсонская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости
Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах

На модернизацию ЖКХ в новых регионах одобрены казначейские кредиты в 25 млрд рублей

21:49 04.07.2023
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаМодернизация ЖКХ в новых регионах России
Модернизация ЖКХ в новых регионах России
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Программа комплексного развития и модернизации ЖКХ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях утверждена на заседании рабочей группы правительства РФ. Общая сумма уже одобренных специальных казначейских кредитов составляет почти 25 млрд рублей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"Заявки от четырех новых регионов на получение специальных казначейских кредитов уже одобрены. ДНР будет предоставлено 11,5 млрд рублей на 23 мероприятия по обновлению систем ЖКХ, ЛНР получит 9 млрд рублей на 15 мероприятий, 2 млрд рублей будут направлены на реализацию 20 мероприятий в Херсонской области, Запорожская область ожидает перечисления средств на капитальный ремонт сетей в размере 2,5 млрд рублей на 7 мероприятий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программа разработана для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг к 2030 году.
В перечень работ также входят те, что направлены на повышение качества питьевой воды в централизованных системах, состояние МКД приведут в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.
Также на заседании сообщили, что сейчас в Мариуполе идет строительство и реконструкция трех котельных. Их запуск запланирован на октябрь, что позволит в ближайший отопительный сезон обеспечить теплом 973 объекта, из которых 509 – многоквартирные дома.
В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин в частности отметил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского и Черного морей, построить новые современные дороги.
Ранее сообщалось, что Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета.
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Марат ХуснуллинНовые регионы РоссииЖКХЭкономикаОбществоПравительство РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьНовости
 
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