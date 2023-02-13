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База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230213/baza-chernomorskogo-flota-v-mariupole-v-sevastopole-otsenili-perspektivy-1126948381.html
База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы - РИА Новости Крым, 13.02.2023
База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
Мариуполь, как часть России, будет обустроен и как гражданский, и как торговый, и как военно-морской порт, а значит, Черноморской флот однозначно будет... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T14:16
2023-02-13T14:18
эксклюзивы риа новости крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
севастополь
новые регионы россии
мариуполь
владимир пискайкин
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Мариуполь, как часть России, будет обустроен и как гражданский, и как торговый, и как военно-морской порт, а значит, Черноморской флот однозначно будет рассматривать возможность организовать там свою базу и учебные военно-морские заведения для подготовки в том числе кадровых офицеров. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Севастопольского Морского собрания, капитан 1 ранга в отставке Владимир Пискайкин.12 февраля мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в городе на Азовском судоремонтном заводе, где хорошо сохранились станки, админздания и пирсы, может появиться новая база Черноморского флота.По его мнению, в Мариуполе может быть основан филиал Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова (Севастополь), либо Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), а также кадетский корпус."Без этого нет развития морскому городу, без этого не получится восстановить в нем российскую государственность", – подчеркнул он.Комментируя слова мэра Мариуполя Олега Моргуна о том, что базой для ЧФ могут послужить мощности Азовского судоремонтного завода, Пискайкин отметил, что так и будет, если сохранность инфраструктуры позволяет. А если нет – ее создадут в кратчайшие срок."Если такие мощности есть – они моей родиной обязательно будут использованы по предназначению", – сказал Пискайкин.Он добавил, что в должности начальника кадетского училища в Севастополе был "восхищен и военными, и гражданскими российскими строителями", которые в кратчайшие сроки возвели объект."В короткие сроки научились строить. Вы это и по Мариуполю теперь видите", – заключил офицер.На данный момент Черноморский флот имеет несколько баз, в том числе в Севастополе и Новороссийске.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей В Мариуполе готовят к запуску первую трамвайную линию
https://crimea.ria.ru/20221002/zhiteli-mariupolya-poluchat-tysyachu-novykh-kvartir-do-kontsa-goda-1124690295.html
севастополь
новые регионы россии
мариуполь
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Анна Петрова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новые регионы россии, мариуполь, владимир пискайкин, донецкая народная республика (днр), армия и флот
База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы

В Севастополе оценили перспективу создания базы Черноморского флота в Мариуполе

14:16 13.02.2023 (обновлено: 14:18 13.02.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПорт Мариуполя
Порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Мариуполь, как часть России, будет обустроен и как гражданский, и как торговый, и как военно-морской порт, а значит, Черноморской флот однозначно будет рассматривать возможность организовать там свою базу и учебные военно-морские заведения для подготовки в том числе кадровых офицеров. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Севастопольского Морского собрания, капитан 1 ранга в отставке Владимир Пискайкин.
12 февраля мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в городе на Азовском судоремонтном заводе, где хорошо сохранились станки, админздания и пирсы, может появиться новая база Черноморского флота.
"Уверен в том, что Мариуполь, как часть России, будет обустроен так, как положено. Это и удобный порт – и гражданский, и торговый. Уверен, что мы будем смотреть на него с точки зрения организации военно-морской базы. Уверен, что там будут учебные заведения. Это морской порт, значит, учебные заведения будут морскими", – сказал Пискайкин.
По его мнению, в Мариуполе может быть основан филиал Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова (Севастополь), либо Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), а также кадетский корпус.
"Без этого нет развития морскому городу, без этого не получится восстановить в нем российскую государственность", – подчеркнул он.
Комментируя слова мэра Мариуполя Олега Моргуна о том, что базой для ЧФ могут послужить мощности Азовского судоремонтного завода, Пискайкин отметил, что так и будет, если сохранность инфраструктуры позволяет. А если нет – ее создадут в кратчайшие срок.
"Если такие мощности есть – они моей родиной обязательно будут использованы по предназначению", – сказал Пискайкин.
Он добавил, что в должности начальника кадетского училища в Севастополе был "восхищен и военными, и гражданскими российскими строителями", которые в кратчайшие сроки возвели объект.
"В короткие сроки научились строить. Вы это и по Мариуполю теперь видите", – заключил офицер.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СевастопольНовые регионы РоссииМариупольВладимир ПискайкинДонецкая Народная Республика (ДНР)Армия и флот
 
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