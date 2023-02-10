https://crimea.ria.ru/20230210/v-mariupole-gotovyat-k-zapusku-pervuyu-tramvaynuyu-liniyu-1126913766.html

В Мариуполе готовят к запуску первую трамвайную линию

В Мариуполе готовят к запуску первую трамвайную линию - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Мариуполе готовят к запуску первую трамвайную линию

В Мариуполе готовятся восстановить работу первой трамвайной линии в городе. Саперы уже обследовали более 20 километров трамвайных путей на наличие взрывоопасных РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T20:24

2023-02-10T20:24

2023-02-10T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Мариуполе готовятся восстановить работу первой трамвайной линии в городе. Саперы уже обследовали более 20 километров трамвайных путей на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Минобороны России.В настоящее время парк полностью обездвижен и обесточен, пояснили в ведомстве. В депо и по линии трамвайных путей работают саперы. На наличие взрывоопасных предметов обследовано 25 километров дорожного полотна.Вагоны проверяют по всему периметру на наличие растяжек и закладных зарядов, а линии осматривают визуально."Здесь сплошные рельсы, металл, миноискатель звенит на все, что угодно. Прилегающую территорию, там, где есть участки, саперы осматривают с использованием миноискателя", - приводит слова участвующего в разминировании военнослужащего Минобороны.Запустить первую трамвайную линию протяженностью десять километров в Мариуполе планируют уже в этом году.Восстановление ДонбассаВ сентябре Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Президент Владимир Путин заявил, что Москва восстановит все разрушенные города и поселки на территории новых регионов. Для этого был создан специальный штаб и проработан трехлетний план развития.Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений. Только с декабря по май 2022 года российские строители построили и отремонтировали почти 600 км дорог, полтора десятка мостов и тысячи инфраструктурных объектов.В настоящее время активные работы ведутся силами специалистов из более пятидесяти регионов России. Большая работа предстоит в Мариуполе. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в контексте восстановления город обсуждался отдельно. Завершить работы в Мариуполе планируют в течение двух лет. За это время произведут ремонт и строительство многоквартирных домов, социальных объектов, транспортной инфраструктуры, возобновят железнодорожное и трамвайное сообщение.В январе сообщалось о планах восстановить Азовский судоремонтный завод – крупнейшее в акватории Азовского моря предприятия со специализацией в судоремонте, судостроении, машиностроении и перевалке грузов. Также анонсировано восстановление Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионыУтвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорийПутин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины

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мариуполь, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости, общество, транспорт