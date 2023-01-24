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В Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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В Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод
В Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод - РИА Новости Крым, 24.01.2023
В Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод
Азовский судоремонтный завод имеет большой потенциал и должен быть восстановлен. Об этом завил новый мэр Мариуполя Олег Моргун, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T21:18
2023-01-24T21:18
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
общество
новости
мэр мариуполя олег моргун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Азовский судоремонтный завод имеет большой потенциал и должен быть восстановлен. Об этом завил новый мэр Мариуполя Олег Моргун, пишет РИА Новости.Во вторник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Главой администрации Мариуполя Олега Моргуна, который ранее занимал должность руководителя Новоазовского района ДНР. Предыдущий руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко, который возглавлял город с апреля прошлого года, освобожден от должности.Он также анонсировал восстановление Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Также, по словам градоначальника, уже сейчас инвесторы из других регионов России готовы запускать в городе новые предприятия.Азовский судоремонтный завод – крупнейшее в акватории Азовского моря предприятие со специализацией в судоремонте, судостроении, машиностроении и перевалке грузов. Обладает плавучим доком с грузоподъемностью 15 тыс. тонн и может обслуживать суда длиной до 200 метров и шириной до 25 метров, подходной канал обеспечивает возможность приемки в ремонт судов с осадкой до 8 метров. Завод выполняет ремонт морских и речных судов.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – ПушилинБолее 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – ХуснуллинКак возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
https://crimea.ria.ru/20230124/kto-stal-novym-glavoy-mariupolya-1126547555.html
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донецкая народная республика (днр)
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Новости
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мариуполь, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, общество, новости, мэр мариуполя олег моргун
В Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод

Новый мэр Мариуполя Моргун: Азовский судоремонтный завод нужно восстанавливать

21:18 24.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Азовский судоремонтный завод имеет большой потенциал и должен быть восстановлен. Об этом завил новый мэр Мариуполя Олег Моргун, пишет РИА Новости.
Во вторник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Главой администрации Мариуполя Олега Моргуна, который ранее занимал должность руководителя Новоазовского района ДНР. Предыдущий руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко, который возглавлял город с апреля прошлого года, освобожден от должности.
"Есть намерение мариупольский судоремонтный завод восстановить, чтобы он работал", — сказал Моргун в эфире телеканала "Россия 24".
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Кто стал новым главой Мариуполя
Он также анонсировал восстановление Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Также, по словам градоначальника, уже сейчас инвесторы из других регионов России готовы запускать в городе новые предприятия.
Азовский судоремонтный завод – крупнейшее в акватории Азовского моря предприятие со специализацией в судоремонте, судостроении, машиностроении и перевалке грузов. Обладает плавучим доком с грузоподъемностью 15 тыс. тонн и может обслуживать суда длиной до 200 метров и шириной до 25 метров, подходной канал обеспечивает возможность приемки в ремонт судов с осадкой до 8 метров. Завод выполняет ремонт морских и речных судов.
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МариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииОбществоНовостиМэр Мариуполя Олег Моргун
 
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