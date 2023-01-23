https://crimea.ria.ru/20230123/predpriyatie-artemsol-v-soledare-vosstanovyat--pushilin---1126536386.html

Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин

Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин

Завод "Артемсоль" – градообразующее предприятие Соледара – будет восстановлено, соляные шахты также будут работать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T17:24

2023-01-23T17:24

2023-01-23T17:24

денис пушилин

соледар

завод "артемсоль"

донецкая народная республика (днр)

строительство

новые регионы россии

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Завод "Артемсоль" – градообразующее предприятие Соледара – будет восстановлено, соляные шахты также будут работать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, работа "Артемсоли" также потребует строительства жилья. Речь в данном случае может идти о строительстве новых домов, поскольку старый жилфонд практически полностью разрушен, целых зданий в городе практически не осталось."Восстановить (жилье) там уже практически невозможно. Но учитывая имеющийся у нас опыт строительства жилья в Мариуполе, я уверен, что мы с федеральными органами власти и подрядчиками сможем уложиться в оперативные сроки", - отметил врио главы ДНР."Артемсоль" (г. Соледар) – крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по добыче и производству поваренной соли. Продукция предприятия - экологически чистая каменная соль, качество которой подтверждают многочисленные отечественные и зарубежные награды.Производственная мощность – порядка 7 миллионов тонн соли в год. Запасы месторождения каменной соли оцениваются в 13 миллиардов тонн. Оставшихся запасов при таких темпах добычи хватит более чем на тысячу лет. Отработка залежей осуществляется шахтным способом на глубине 200-300 метров.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – ПутинКак возрождают Мариуполь и когда завершат работы - ХуснуллинБолее 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс

соледар

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, соледар, завод "артемсоль" , донецкая народная республика (днр), строительство, новые регионы россии, сво