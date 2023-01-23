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Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин
Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин
Завод "Артемсоль" – градообразующее предприятие Соледара – будет восстановлено, соляные шахты также будут работать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T17:24
2023-01-23T17:24
денис пушилин
соледар
завод "артемсоль"
донецкая народная республика (днр)
строительство
новые регионы россии
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Завод "Артемсоль" – градообразующее предприятие Соледара – будет восстановлено, соляные шахты также будут работать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, работа "Артемсоли" также потребует строительства жилья. Речь в данном случае может идти о строительстве новых домов, поскольку старый жилфонд практически полностью разрушен, целых зданий в городе практически не осталось."Восстановить (жилье) там уже практически невозможно. Но учитывая имеющийся у нас опыт строительства жилья в Мариуполе, я уверен, что мы с федеральными органами власти и подрядчиками сможем уложиться в оперативные сроки", - отметил врио главы ДНР."Артемсоль" (г. Соледар) – крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по добыче и производству поваренной соли. Продукция предприятия - экологически чистая каменная соль, качество которой подтверждают многочисленные отечественные и зарубежные награды.Производственная мощность – порядка 7 миллионов тонн соли в год. Запасы месторождения каменной соли оцениваются в 13 миллиардов тонн. Оставшихся запасов при таких темпах добычи хватит более чем на тысячу лет. Отработка залежей осуществляется шахтным способом на глубине 200-300 метров.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – ПутинКак возрождают Мариуполь и когда завершат работы - ХуснуллинБолее 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс
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денис пушилин, соледар, завод "артемсоль" , донецкая народная республика (днр), строительство, новые регионы россии, сво
Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: работа предприятия "Артемсоль" в Соледаре будет восстановлена

17:24 23.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Соледар
Освобожденный Соледар - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Завод "Артемсоль" – градообразующее предприятие Соледара – будет восстановлено, соляные шахты также будут работать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Предприятие "Артемсоль" абсолютно точно будет восстановлено. Соляные шахты будут работать. У нас хватает опыта и специалистов и есть экономическая целесообразность, чтобы эти предприятия работали", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Пушилина, работа "Артемсоли" также потребует строительства жилья. Речь в данном случае может идти о строительстве новых домов, поскольку старый жилфонд практически полностью разрушен, целых зданий в городе практически не осталось.
"Восстановить (жилье) там уже практически невозможно. Но учитывая имеющийся у нас опыт строительства жилья в Мариуполе, я уверен, что мы с федеральными органами власти и подрядчиками сможем уложиться в оперативные сроки", - отметил врио главы ДНР.
"Артемсоль" (г. Соледар) – крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по добыче и производству поваренной соли. Продукция предприятия - экологически чистая каменная соль, качество которой подтверждают многочисленные отечественные и зарубежные награды.
Производственная мощность – порядка 7 миллионов тонн соли в год. Запасы месторождения каменной соли оцениваются в 13 миллиардов тонн. Оставшихся запасов при таких темпах добычи хватит более чем на тысячу лет. Отработка залежей осуществляется шахтным способом на глубине 200-300 метров.
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Денис ПушилинСоледарЗавод "Артемсоль"Донецкая Народная Республика (ДНР)СтроительствоНовые регионы РоссииСВО
 
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