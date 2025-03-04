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Что происходит в Курской области – новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Что происходит в Курской области – новости от Минобороны
Что происходит в Курской области – новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Что происходит в Курской области – новости от Минобороны
Российская армия в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ в районах 10-ти населенных пунктов, в том... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T14:44
2025-03-04T14:44
курская область
министерство обороны рф
новости
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российская армия в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ в районах 10-ти населенных пунктов, в том числе города Суджа. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 25 населенных пунктов, а также шести сел Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БпЛА и склад боеприпасов.Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64845 военнослужащих, 383 танка, 293 боевые машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2127 боевых бронированных машин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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96
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курская область, министерство обороны рф, новости, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Что происходит в Курской области – новости от Минобороны

В Курской области армия РФ нанесла поражение формированиями 12-ти бригад и двух полков ВСУ

14:44 04.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Российская армия в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ в районах 10-ти населенных пунктов, в том числе города Суджа. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ", – сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 25 населенных пунктов, а также шести сел Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БпЛА и склад боеприпасов.
Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64845 военнослужащих, 383 танка, 293 боевые машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2127 боевых бронированных машин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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Курская областьМинистерство обороны РФНовостиСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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