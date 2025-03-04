Закон о защите людей от бездомных животных – Володин торопит регионы
Закон о защите людей от бездомных животных должен быть принят быстро – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах, направленный ранее в субъекты, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба парламента.
"Мы предлагаем решение, которое позволит животных с улицы забрать в приюты. Все те, кто любит животных, пожалуйста, приходите в приют, забирайте животное, ухаживайте за ним. А так что получается: у нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Высшая ценность – человек. И мы его должны защитить, а ребенка – тем более", – заявил Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Как уточняет пресс-служба ГД, предложенные нормы подразумевают передачу субъектам РФ полномочий по самостоятельному установлению предельных сроков содержания животных в приютах и по принятию других решений, связанных с обеспечением безопасности граждан.
"Просим наших коллег из законодательных собраний как можно быстрее нам свои заключения прислать, потому что это законопроект совместного ведения… Рассматривать этот закон мы планируем, как только придут отзывы от регионов", – цитирует Володина пресс-служба ГД.
По словам председателя Госдумы, перед рассмотрением законопроекта депутаты планируют изучить отзывы субъектов Федерации, сделать их публичными. Как уточнила в ходе заседания глава думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, с 2018 года, когда был принят закон о защите домашних животных, пострадали более двух миллионов человек, в том числе 670 детей.
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