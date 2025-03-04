https://crimea.ria.ru/20250304/zakon-o-zaschite-lyudey-ot-bezdomnykh-zhivotnykh--volodin-toropit-regiony-1144647526.html

Закон о защите людей от бездомных животных – Володин торопит регионы

Закон о защите людей от бездомных животных – Володин торопит регионы - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Закон о защите людей от бездомных животных – Володин торопит регионы

Российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах, направленный ранее в... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T15:01

2025-03-04T15:01

2025-03-04T15:01

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

бездомные собаки

животные

безопасность

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах, направленный ранее в субъекты, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба парламента.Как уточняет пресс-служба ГД, предложенные нормы подразумевают передачу субъектам РФ полномочий по самостоятельному установлению предельных сроков содержания животных в приютах и по принятию других решений, связанных с обеспечением безопасности граждан.По словам председателя Госдумы, перед рассмотрением законопроекта депутаты планируют изучить отзывы субъектов Федерации, сделать их публичными. Как уточнила в ходе заседания глава думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, с 2018 года, когда был принят закон о защите домашних животных, пострадали более двух миллионов человек, в том числе 670 детей.Один из резонансных случаев нападения произошел утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи – две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика и сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие.Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавший ребенок находится в реанимации, после местного лечения раны медики планируют провести реконструктивно-пластические операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и ГосдумыУкусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысячДруг или потенциальная угроза: взаимные "претензии" человека и животного

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, бездомные собаки, животные, безопасность, закон и право