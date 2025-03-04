Американское оружие больше не поступает Украине через Польшу
Оружие из США больше не поступает на Украину через границу с Польшей - Туск
© AP Photo Czarek SokolowskiОфицер армии США идет после выгрузки транспортных средств из транспортного самолета по прибытии из Форт-Брэгга в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши
© AP Photo Czarek Sokolowski
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Поставки американского вооружения на Украину через польскую границу остановлены, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания правительства.
"Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны (о приостановке военной помощи Украине - ред.)", — цитирует Туска РИА Новости.
Основной поток поставок оружия и военной помощи Киеву из Европы и США проходит через польский аэропорт Жешув-Ясенка, отмечает агентство. В Жешуве находится хаб для этих поставок. Аэропорт принимает до 90% военных грузов, предназначенных для Украины.
Туск добавил, что нет никаких оснований считать заявления американской стороны просто пустыми словами.
"Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны это преодолеть. Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства. Наступают дни и недели, когда абсолютно необходимо приостановить бесплодные дискуссии, споры, коалиционные непонимания", — подчеркнул Туск.
Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что в США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам.
Приостановка военной помощи станет серьезным ударом для Киева, это необходимо исправить, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, сложившаяся ситуация требует "серьезного и честного разговора" украинских властей с обществом, однако Владимир Зеленский не встречается с украинским парламентом.
В Кремле приостановку военной помощи Украине со стороны Вашингтона оценили как еще один шаг, способный принудить Киев к началу мирных переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что до сих пор США "были главным поставщиком этой войны". И если Вашингтон приостановит военные поставки Киеву, это будет наилучший вклад в дело мира.
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