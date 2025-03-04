https://crimea.ria.ru/20250304/amerikanskoe-oruzhie-bolshe-ne-postupaet-ukraine-cherez-polshu-1144651595.html

Американское оружие больше не поступает Украине через Польшу

Американское оружие больше не поступает Украине через Польшу - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Американское оружие больше не поступает Украине через Польшу

Поставки американского вооружения на Украину через польскую границу остановлены, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T17:30

2025-03-04T17:30

2025-03-04T17:30

поставки западного оружия украине

украина

польша

дональд туск

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144651916_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_b9fcb404c779e67480388fbad6b1b707.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Поставки американского вооружения на Украину через польскую границу остановлены, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания правительства.Основной поток поставок оружия и военной помощи Киеву из Европы и США проходит через польский аэропорт Жешув-Ясенка, отмечает агентство. В Жешуве находится хаб для этих поставок. Аэропорт принимает до 90% военных грузов, предназначенных для Украины.Туск добавил, что нет никаких оснований считать заявления американской стороны просто пустыми словами.Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что в США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам.Приостановка военной помощи станет серьезным ударом для Киева, это необходимо исправить, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, сложившаяся ситуация требует "серьезного и честного разговора" украинских властей с обществом, однако Владимир Зеленский не встречается с украинским парламентом.В Кремле приостановку военной помощи Украине со стороны Вашингтона оценили как еще один шаг, способный принудить Киев к началу мирных переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что до сих пор США "были главным поставщиком этой войны". И если Вашингтон приостановит военные поставки Киеву, это будет наилучший вклад в дело мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков AbramsБольшая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи КиевуЗаявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США

украина

польша

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, украина, польша, дональд туск, сша, новости