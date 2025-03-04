https://crimea.ria.ru/20250304/butylkoy-shampanskogo-v-glaz-v-krymu-turist-iz-sochi-izbil-taksista-1144645135.html

Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста

Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста

Жителя Сочи будут судить в Крыму за нападение на таксиста. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T15:22

2025-03-04T15:22

2025-03-04T15:22

сочи

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прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Жителя Сочи будут судить в Крыму за нападение на таксиста. Об этом сообщает прокуратура РК.Обвиняемый ударил пострадавшего в глаз бутылкой шампанского, причинив перелом передней и задней стенок лобной пазухи справа, что является тяжким вредом здоровью, уточнили в ведомстве.Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под судУгрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подросткаРазбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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