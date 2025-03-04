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Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста
Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста
Жителя Сочи будут судить в Крыму за нападение на таксиста. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T15:22
2025-03-04T15:22
сочи
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евпатория
прокуратура республики крым
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Жителя Сочи будут судить в Крыму за нападение на таксиста. Об этом сообщает прокуратура РК.Обвиняемый ударил пострадавшего в глаз бутылкой шампанского, причинив перелом передней и задней стенок лобной пазухи справа, что является тяжким вредом здоровью, уточнили в ведомстве.Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под судУгрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подросткаРазбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег
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Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста

В Крыму турист из Сочи избил бутылкой шампанского таксиста

15:22 04.03.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымТурист из Сочи в Крыму избил таксиста бутылкой шампанского
Турист из Сочи в Крыму избил таксиста бутылкой шампанского
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Жителя Сочи будут судить в Крыму за нападение на таксиста. Об этом сообщает прокуратура РК.
"21 декабря 2024 года в ночное время обвиняемый, находясь на улице Интернациональной вблизи одного из баров в Евпатории, по надуманным причинам вступил в конфликт с мужчиной, оказывавшем услуги такси", – сказано в сообщении.
Обвиняемый ударил пострадавшего в глаз бутылкой шампанского, причинив перелом передней и задней стенок лобной пазухи справа, что является тяжким вредом здоровью, уточнили в ведомстве.
Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
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СочиНовости КрымаНовостиПроисшествияЕвпаторияПрокуратура Республики КрымСуд
 
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