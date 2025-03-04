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Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста
Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста
Жителя Сочи будут судить в Крыму за нападение на таксиста. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T15:22
2025-03-04T15:22
2025-03-04T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Жителя Сочи будут судить в Крыму за нападение на таксиста. Об этом сообщает прокуратура РК.Обвиняемый ударил пострадавшего в глаз бутылкой шампанского, причинив перелом передней и задней стенок лобной пазухи справа, что является тяжким вредом здоровью, уточнили в ведомстве.Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под судУгрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подросткаРазбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег
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РИА Новости Крым
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Бутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста
В Крыму турист из Сочи избил бутылкой шампанского таксиста