https://crimea.ria.ru/20250304/novosti-svo-kiev-teryaet-boevikov-na-vsekh-frontakh-1144643233.html
Новости СВО: Киев теряет боевиков на всех фронтах
Новости СВО: Киев теряет боевиков на всех фронтах - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Новости СВО: Киев теряет боевиков на всех фронтах
Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки уничтожили еще более 1400 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику. Об этом сообщает во... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T13:33
2025-03-04T13:33
2025-03-04T15:07
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки уничтожили еще более 1400 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили до 255 боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы до 265 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.В зоне действия группы "Центр" улучшено положение по переднему краю. Противник потерял до 595 боевиков, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожены два артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Вражеские потери – до 185 человек, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Днепра" уничтожили до 60 военных ВСУ, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, поражены инфраструктура вражеских военных аэродромов, склады с боеприпасами, скопления живой силы и техники вооруженных формирований противника в 142 районах. Средства ПВО за сутки сбили американскую авиационную бомбу JDAM и 93 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45267 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21977 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22224 орудия полевой артиллерии и миномета, 32432 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России продвинулась вперед на трех направленияхВоенные аэродромы Украины разбиты ударами российской армииНа Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: Киев теряет боевиков на всех фронтах
На фронтах спецоперации уничтожены еще более 1400 киевских боевиков
13:33 04.03.2025 (обновлено: 15:07 04.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки уничтожили еще более 1400 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили до 255 боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы до 265 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
В зоне действия группы "Центр" улучшено положение по переднему краю. Противник потерял до 595 боевиков, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожены два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Вражеские потери – до 185 человек, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 60 военных ВСУ, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, поражены инфраструктура вражеских военных аэродромов, склады с боеприпасами, скопления живой силы и техники вооруженных формирований противника в 142 районах. Средства ПВО за сутки сбили американскую авиационную бомбу JDAM и 93 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45267 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21977 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22224 орудия полевой артиллерии и миномета, 32432 единицы специальной военной автомобильной техники.
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