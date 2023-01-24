https://crimea.ria.ru/20230124/kto-stal-novym-glavoy-mariupolya-1126547555.html

Кто стал новым главой Мариуполя

Кто стал новым главой Мариуполя - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Кто стал новым главой Мариуполя

Главой администрации Мариуполя стал Олег Моргун, ранее занимавший должность руководителя Новоазовского района ДНР. Соответствующий указ подписал врио главы... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T10:30

2023-01-24T10:30

2023-01-24T11:03

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

события в донбассе

новости

политика

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мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Главой администрации Мариуполя стал Олег Моргун, ранее занимавший должность руководителя Новоазовского района ДНР. Соответствующий указ подписал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин."Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя. Настоящий указ в ступает в силу со дня его подписания", - говорится в опубликованном на сайте главы ДНР документе.Предыдущий руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко, который возглавлял город с апреля прошлого года, освобожден от должности.Еще одним указом Пушилин назначил главой Новоазовского района Василия Овчарова.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Операция по освобождению территории Мариуполя и завода "Азовсталь" была полностью завершена в мае прошлого года. Сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятие Соледара и Марьинки: продолжится ли отступление ВСУ из ДонбассаБолее 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – ХуснуллинПушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя

https://crimea.ria.ru/20230118/balitskiy-naznachil-svoim-pervym-zamom-byvshego-vitse-gubernatora-sevastopolya-1126463188.html

https://crimea.ria.ru/20230123/predpriyatie-artemsol-v-soledare-vosstanovyat--pushilin---1126536386.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, события в донбассе, новости, политика, новые регионы россии, мариуполь