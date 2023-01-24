https://crimea.ria.ru/20230124/kto-stal-novym-glavoy-mariupolya-1126547555.html
Кто стал новым главой Мариуполя
Кто стал новым главой Мариуполя - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Кто стал новым главой Мариуполя
Главой администрации Мариуполя стал Олег Моргун, ранее занимавший должность руководителя Новоазовского района ДНР. Соответствующий указ подписал врио главы... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T10:30
2023-01-24T10:30
2023-01-24T11:03
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Главой администрации Мариуполя стал Олег Моргун, ранее занимавший должность руководителя Новоазовского района ДНР. Соответствующий указ подписал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин."Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя. Настоящий указ в ступает в силу со дня его подписания", - говорится в опубликованном на сайте главы ДНР документе.Предыдущий руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко, который возглавлял город с апреля прошлого года, освобожден от должности.Еще одним указом Пушилин назначил главой Новоазовского района Василия Овчарова.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Операция по освобождению территории Мариуполя и завода "Азовсталь" была полностью завершена в мае прошлого года. Сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятие Соледара и Марьинки: продолжится ли отступление ВСУ из ДонбассаБолее 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – ХуснуллинПушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя
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https://crimea.ria.ru/20230123/predpriyatie-artemsol-v-soledare-vosstanovyat--pushilin---1126536386.html
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, события в донбассе, новости, политика, новые регионы россии, мариуполь
Кто стал новым главой Мариуполя
Пушилин назначил главой администрации Мариуполя Олега Моргуна
10:30 24.01.2023 (обновлено: 11:03 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Главой администрации Мариуполя стал Олег Моргун, ранее занимавший должность руководителя Новоазовского района ДНР. Соответствующий указ подписал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя. Настоящий указ в ступает в силу со дня его подписания", - говорится в опубликованном на сайте главы ДНР документе.
Предыдущий руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко, который возглавлял город с апреля прошлого года, освобожден от должности.
Еще одним указом Пушилин назначил главой Новоазовского района Василия Овчарова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Операция по освобождению территории Мариуполя и завода "Азовсталь" была полностью завершена в мае прошлого года. Сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск.
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