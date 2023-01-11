https://crimea.ria.ru/20230111/vzyatie-soledara-i-marinki-prodolzhitsya-li-otstuplenie-vsu-iz-donbassa-1126342704.html

Взятие Соледара и Марьинки: продолжится ли отступление ВСУ из Донбасса

Взятие Соледара и Марьинки: продолжится ли отступление ВСУ из Донбасса - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Взятие Соледара и Марьинки: продолжится ли отступление ВСУ из Донбасса

Взятие российскими силами Соледара и Марьнки в Донецкой Народной Республике позволяет развивать дальнейшее наступление на Артемовск, а также Славянск и... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T14:25

2023-01-11T14:25

2023-01-11T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Взятие российскими силами Соледара и Марьнки в Донецкой Народной Республике позволяет развивать дальнейшее наступление на Артемовск, а также Славянск и Краматорск. Однако украинское руководство будет до последнего удерживать свои войска на позициях, не считаясь с потерями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Коренной перелом в СВОПо словам Кнутова, взятие Соледара позволяет фактически установить контроль над господствующими высотами, которые дают возможность вести огонь по позициям противника в Артемовске. В этой ситуации город, по словам аналитика, "практически превращается в мишень".Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз эксперта >>"Артемовск является крупным железнодорожным и автомобильным узлом, оттуда идут дороги, как на Славянск, так и на Краматорск, что позволит развить наступление на эту последнюю на территории ДНР группировку противника. Появляется возможность для окончательного освобождения Донбасса. Так что, можно сказать, что произошедшее событие имеет значение коренного перелома в СВО", – считает экспертЗеленский перенял тактику ГитлераКнутов отметил, что в сложившейся ситуации дальнейшая оборона Артемовска "равносильна самоубийству". В то же время президент Украины Владимир Зеленский будет держать подразделения ВСУ на занимаемых позициях до последнего, полагает специалист."Зеленский исповедует ту же тактику, которую в свое время придумал Адольф Гитлер: превращение городов в "крепости", которые оттягивали бы на себя силы противника, изматывали его и таким образом задерживали его продвижение вперед. Зеленский постоянно отдает приказы не сдавать ни одного населенного пункта, невзирая на потери", - пояснил он.Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня >>По прогнозу эксперта, ВСУ продолжат оказывать сопротивление. Об этом свидетельствует переброска в район Соледара и Артемовска спецназа ВСУ и достаточно хорошо подготовленных обученных частей. При этом недавнее заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что боеспособность украинских войск серьезно упала из-за большого количества неопытных мобилизованных солдат, испытывающих проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя, являются "выдумками для того, чтобы объяснить причины неудач", убежден Кнутов.По его мнению, потенциал ВСУ к сопротивлению остается достаточно высоким.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением МариуполяВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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