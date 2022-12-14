https://crimea.ria.ru/20221214/kogda-zavershitsya-osvobozhdenie-donbassa--prognoz-eksperta-1125857303.html

Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз эксперта

Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз эксперта

Российские войска полностью освободят Донбасс в ближайшие два-три месяца, продвижение ВС РФ в другие области будет зависеть от ряда факторов, прежде всего, от... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-14T03:48

2022-12-14T03:48

2022-12-13T16:48

радио "спутник в крыму"

вадим петров

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Вадим Петров: Когда завершится освобождение Донбасса Вадим Петров: Когда завершится освобождение Донбасса audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободят Донбасс в ближайшие два-три месяца, продвижение ВС РФ в другие области будет зависеть от ряда факторов, прежде всего, от международной обстановки. Такой прогноз озвучил политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Основные сложности операции"Думаю, Донбасс в ближайшие два-три месяца будет освобожден, а дальше нужно будет решать: мы останавливаемся на этом или идем дальше. Задача минимум остается прежней – освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В принципе, мы можем и не остановиться на этом. Перспектива присоединения других территорий будет зависеть от международной ситуации, которая сложится в 2023 году, а также от готовности войск, потерь, успешном использовании резервов. Думаю, к концу января – началу февраля мы будем видеть предварительные итоги операции", – сказал Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, освобождение Донбасса проходит медленно и тяжело из-за особенностей местности, а также в силу того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали там глубоко эшелонированную линию обороны."Донбасс – это гигантская по масштабам сеть населенных пунктов, один перерастает в другой, там нет пространства для маневров войсками. Кроме того, ВСУ выстроили там прекрасные оборонительные сооружения. Поэтому нашим войскам приходится буквально "прогрызать" оборону противника, переходя от одного поселка к другому. Ожидать каких-то глубоких и стремительных прорывов там не приходится, потому что это не сплошная линия обороны, а пересечение многих оборонительных сооружений, которые перерастают одно в другое", – констатировал Петров.На юге возможны прорывыПомимо Донбасса, российским войскам придется освобождать находящуюся сегодня под контролем Киева часть Запорожской области и правобережную часть Херсонщины, убежден политолог. Согласно Конституции РФ, эти территории являются частью России, и она не может уступать свои территории. По мнению Петрова, на этом участке фронта, в отличие от Донбасса, российские военные могут осуществить масштабный прорыв обороны противника.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за ДонбассПолитолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВОЧто можно будет считать победой России в спецоперации – мнение

https://crimea.ria.ru/20221213/kreml-tri-shaga-zelenskogo-k-miru--eto-tri-shaga-k-prodolzheniyu-boev-1125848889.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим петров, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, мнения, сво, запорожская область, вооруженные силы россии