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Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО
Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО
Самым лучшим итогом специальной военной операции было бы прекращение существования Украины как антироссийского политического проекта, но такой вариант... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T14:40
2022-12-05T14:40
специальная военная операция рф на украине
украина
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Самым лучшим итогом специальной военной операции было бы прекращение существования Украины как антироссийского политического проекта, но такой вариант окончательной победы России в ближайшее время вряд ли стоит ожидать. Такое мнение высказал политолог, доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, из Украины выращивали "анти-Россию" не с 2014 года, а на протяжении последних 500 лет, "когда еще никакой Украины и близко не было". Поэтому решить раз и навсегда эту проблему в течение нескольких месяцев СВО нельзя, но есть возможность "вырвать у этого монстра ядовитые клыки", считает политолог.Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что российская армия одержит военную победу в спецоперации на Украине к концу лета 2023 года.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
https://crimea.ria.ru/20221128/vlasti-ukrainy-gotovilis-zakhvatit-krym-v-2023-godu--smi-1125575754.html
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специальная военная операция рф на украине, украина, мнения
Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО

Политолог Никифоров: для Крыма победа в СВО в том, чтобы больше не было никаких "Украин"

14:40 05.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейская аптечка
Армейская аптечка - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Самым лучшим итогом специальной военной операции было бы прекращение существования Украины как антироссийского политического проекта, но такой вариант окончательной победы России в ближайшее время вряд ли стоит ожидать. Такое мнение высказал политолог, доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров.
"Для нас, крымчан, наша победа будет заключаться в том, что никаких "Украин" больше никогда существовать не будет. Я имею в виду не территорию и не население, а государство, некий политический проект. Но такую окончательную победу в ближайшее время ожидать, по всей видимости, не приходится", – сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По мнению Никифорова, из Украины выращивали "анти-Россию" не с 2014 года, а на протяжении последних 500 лет, "когда еще никакой Украины и близко не было". Поэтому решить раз и навсегда эту проблему в течение нескольких месяцев СВО нельзя, но есть возможность "вырвать у этого монстра ядовитые клыки", считает политолог.
"Они расположены по дуге примерно от Одессы до Харькова, включая города, которые расположены на юге Приднепровья. Это и есть наша линия безопасности Если мы занимаем линию Киев – Одесса, то все остальное особой угрозы не представляет, потому что это геополитический даже не тупик, а провал", – убежден Никифоров.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что российская армия одержит военную победу в спецоперации на Украине к концу лета 2023 года.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаМнения
 
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