https://crimea.ria.ru/20221205/politolog-nazval-optimalnyy-dlya-kryma-variant-zaversheniya-svo-1125689985.html

Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО

Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО

Самым лучшим итогом специальной военной операции было бы прекращение существования Украины как антироссийского политического проекта, но такой вариант... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T14:40

2022-12-05T14:40

2022-12-05T14:40

специальная военная операция рф на украине

украина

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Самым лучшим итогом специальной военной операции было бы прекращение существования Украины как антироссийского политического проекта, но такой вариант окончательной победы России в ближайшее время вряд ли стоит ожидать. Такое мнение высказал политолог, доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, из Украины выращивали "анти-Россию" не с 2014 года, а на протяжении последних 500 лет, "когда еще никакой Украины и близко не было". Поэтому решить раз и навсегда эту проблему в течение нескольких месяцев СВО нельзя, но есть возможность "вырвать у этого монстра ядовитые клыки", считает политолог.Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что российская армия одержит военную победу в спецоперации на Украине к концу лета 2023 года.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

https://crimea.ria.ru/20221128/vlasti-ukrainy-gotovilis-zakhvatit-krym-v-2023-godu--smi-1125575754.html

украина

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специальная военная операция рф на украине, украина, мнения