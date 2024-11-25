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Кипр в НАТО: эксперт оценил перспективы - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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https://crimea.ria.ru/20241125/kipr-v-nato-ekspert-otsenil-perspektivy-1142124024.html
Кипр в НАТО: эксперт оценил перспективы
Кипр в НАТО: эксперт оценил перспективы - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Кипр в НАТО: эксперт оценил перспективы
Шансов вступить в НАТО у Кипра, как и у Украины, и у Грузии практически нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T22:15
2024-11-25T22:15
радио "спутник в крыму"
нато
александр бедрицкий
расширение нато
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Шансов вступить в НАТО у Кипра, как и у Украины, и у Грузии практически нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.По вопросу вступления Республики Кипр в альянс диаметрально противоположных позиций придерживаются Греция и Турция, и найти консенсус между ними практически невозможно, добавил политолог."Поэтому заявления будут звучать, но я не думаю, что они перейдут в какую-то практическую плоскость", – считает Бедрицкий.При этом он не исключил, что, когда реальные перспективы для Кипра по данному вопросу прояснятся, на острове могут начаться общественные волнения, способные перерасти в вооруженные столкновения."Сегодня вообще нельзя говорить, что что-то невозможно", – заметил политолог.О том, что Республика Кипр разработала план вступления в НАТО, сообщила накануне греческая газета "Катимерини". В публикации отмечалось, что еще в конце октября эту тему обсуждали президент островного государства Никос Христодулидис и американский лидер Джо Байден. Также, по данным издания, "кипрский план" обсуждался с генсеком НАТО Марком Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Бухаресте.Политическое руководство Никосии исполнило волю США, Великобритании и ЕС и поддержало антироссийские санкции, всячески содействуя ужесточению давления на легально работавший в республике российский бизнес, из-за чего оттуда начался массовый отток капиталов компаний РФ. При этом от санкций пострадали десятки кипрских бизнесменов, пытавшихся их обойти.В 2023-м году предшественник нынешнего президента Кипра Никос Анастасиадис заявлял, что республика была вынуждена поддержать антироссийские санкции, "чтобы не стать стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща". При этом подчеркивал, что хотел бы сохранить дружеские отношения с Россией.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами уже 50 лет (с 1974 года). Это произошло после того, как вооруженные силы Турции вторглись на остров после произошедшего здесь государственного переворота и попытки присоединить его к Греции.На части территории (37%) в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), которую признала только Турция. Попытки переговоров между греческой и турецкой общинами прервались в 2017-м.Востоковед, тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов высказал мнение о том, что частично признанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) станет частью Турции в ближайшие несколько десятилетий, и ведущие страны НАТО никак не смогут этому помешать. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковВозможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные целиПисториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе
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нато, александр бедрицкий, расширение нато, мнения
Кипр в НАТО: эксперт оценил перспективы

Шансов вступить в НАТО у Кипра практически нет – политолог

22:15 25.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Шансов вступить в НАТО у Кипра, как и у Украины, и у Грузии практически нет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.
"Практически его (шанса вступить в НАТО – ред.) нет. Точно так же, как его нет для Грузии, для Украины, хотя разговоры подобные ведутся регулярно", – сказал Бедрицкий.
По вопросу вступления Республики Кипр в альянс диаметрально противоположных позиций придерживаются Греция и Турция, и найти консенсус между ними практически невозможно, добавил политолог.
"Поэтому заявления будут звучать, но я не думаю, что они перейдут в какую-то практическую плоскость", – считает Бедрицкий.
При этом он не исключил, что, когда реальные перспективы для Кипра по данному вопросу прояснятся, на острове могут начаться общественные волнения, способные перерасти в вооруженные столкновения.
"Сегодня вообще нельзя говорить, что что-то невозможно", – заметил политолог.
О том, что Республика Кипр разработала план вступления в НАТО, сообщила накануне греческая газета "Катимерини". В публикации отмечалось, что еще в конце октября эту тему обсуждали президент островного государства Никос Христодулидис и американский лидер Джо Байден. Также, по данным издания, "кипрский план" обсуждался с генсеком НАТО Марком Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Бухаресте.
Политическое руководство Никосии исполнило волю США, Великобритании и ЕС и поддержало антироссийские санкции, всячески содействуя ужесточению давления на легально работавший в республике российский бизнес, из-за чего оттуда начался массовый отток капиталов компаний РФ. При этом от санкций пострадали десятки кипрских бизнесменов, пытавшихся их обойти.
В 2023-м году предшественник нынешнего президента Кипра Никос Анастасиадис заявлял, что республика была вынуждена поддержать антироссийские санкции, "чтобы не стать стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща". При этом подчеркивал, что хотел бы сохранить дружеские отношения с Россией.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами уже 50 лет (с 1974 года). Это произошло после того, как вооруженные силы Турции вторглись на остров после произошедшего здесь государственного переворота и попытки присоединить его к Греции.
На части территории (37%) в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), которую признала только Турция. Попытки переговоров между греческой и турецкой общинами прервались в 2017-м.
Востоковед, тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов высказал мнение о том, что частично признанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) станет частью Турции в ближайшие несколько десятилетий, и ведущие страны НАТО никак не смогут этому помешать.
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