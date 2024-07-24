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Когда Турция присоединит Северный Кипр – прогноз эксперта
Когда Турция присоединит Северный Кипр – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Когда Турция присоединит Северный Кипр – прогноз эксперта
Частично признанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) станет частью Турции в ближайшие несколько десятилетий, и ведущие страны НАТО никак не смогут... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T21:54
2024-07-24T21:54
2024-07-24T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Частично признанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) станет частью Турции в ближайшие несколько десятилетий, и ведущие страны НАТО никак не смогут этому помешать. Такое мнение РИА Новости Крым высказал востоковед, тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов.Министр транспорта и развития Северного Кипра Эрхан Арыклы ранее заявил, что власти республики не исключают перехода ТРСК в статус автономии в составе Турции. По словам министра, США и Евросоюз не желают существования этой республики, а тем более ее признания. Запад, по его словам, хочет сделать Северный Кипр частью ЕС. Арыклы предупредил, что в случае исчезновения турков Северного Кипра и ухода Турции с острова богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Штатов.Говоря о перспективах присоединения Северного Кипра к Турции, Образцов напомнил, что в 2022 году республика, признанная лишь Анкарой, стала наблюдателем в Организации тюркских государств – международной структуры, объединяющей современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами. В нее входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.Запад, по словам эксперта, это "проглотил", и данный ход Анкары фактически стал первым шагом на пути к признанию независимости Северного Кипра.Анкара в данной ситуации, по словам Образцова, занимает выжидательную позицию."Турки будут спокойно выжидать, когда "великие державы" совершат очередную ошибку или какую-то неловкость для того, чтобы тут же ею воспользоваться и вот так будут постоянно укреплять так сказать "международный статус" республики Северного Кипра", - полагает он.США и Евросоюз вряд ли смогут как-то помешать этому процессу, уверен эксперт. Запад, по его мнению, будет воздерживаться от радикальных шагов в отношении Северного Кипра, в том числе от военной интервенции на Кипр. Причина – противоречия внутри НАТО, а также та роль, которую Турция играет в Североатлантическом альянсе.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом и попыткой присоединения острова к Греции. 37% процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. Их признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.
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турция, в мире, политика, мнения, нато, коллективный запад, безопасность, алексей образцов
Когда Турция присоединит Северный Кипр – прогноз эксперта
Запад не сможет помешать Турции присоединить Северный Кипр – востоковед
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Частично признанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) станет частью Турции в ближайшие несколько десятилетий, и ведущие страны НАТО никак не смогут этому помешать. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал востоковед, тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов.
Министр транспорта и развития Северного Кипра Эрхан Арыклы ранее заявил, что власти республики не исключают перехода ТРСК в статус автономии в составе Турции. По словам министра, США и Евросоюз не желают существования этой республики, а тем более ее признания. Запад, по его словам, хочет сделать Северный Кипр частью ЕС. Арыклы предупредил, что в случае исчезновения турков Северного Кипра и ухода Турции с острова богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Штатов.
Говоря о перспективах присоединения Северного Кипра к Турции, Образцов напомнил, что в 2022 году республика, признанная лишь Анкарой, стала наблюдателем в Организации тюркских государств – международной структуры, объединяющей современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами. В нее входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан,
Турция и Узбекистан.
Запад, по словам эксперта, это "проглотил", и данный ход Анкары фактически стал первым шагом на пути к признанию независимости Северного Кипра.
"Турция продолжает действовать в этом направлении. Это не какие-то резкие большие шаги, а небольшие шажочки. Но они предпринимаются. Ситуация будет ни шатко ни валко развиваться дальше. Полагаю, лет через 30 или больше они эту ситуацию с Северным Кипром "дожмут", и разделение острова станет международно признанным", - считает аналитик.
Анкара в данной ситуации, по словам Образцова, занимает выжидательную позицию.
"Турки будут спокойно выжидать, когда "великие державы" совершат очередную ошибку или какую-то неловкость для того, чтобы тут же ею воспользоваться и вот так будут постоянно укреплять так сказать "международный статус" республики Северного Кипра", - полагает он.
США и Евросоюз вряд ли смогут как-то помешать этому процессу, уверен эксперт. Запад, по его мнению, будет воздерживаться от радикальных шагов в отношении Северного Кипра, в том числе от военной интервенции на Кипр. Причина – противоречия внутри НАТО, а также та роль, которую Турция играет в Североатлантическом альянсе.
"Какие-то ответные меры со стороны Запада рискованны. Южный фланг НАТО и выход к Кавказу по большому счету защищен только турецкой армией. И только конвенция Монтре гарантирует спокойствие в Черном море. В этом смысле в Турции очень выгодные геостратегические позиции, которыми она, конечно, пользуется, насколько может", - пояснил Образцов.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом и попыткой присоединения острова к Греции. 37% процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. Их признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.