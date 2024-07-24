https://crimea.ria.ru/20240724/kogda-turtsiya-prisoedinit-severnyy-kipr--prognoz-eksperta-1139108258.html

Когда Турция присоединит Северный Кипр – прогноз эксперта

Когда Турция присоединит Северный Кипр – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Когда Турция присоединит Северный Кипр – прогноз эксперта

Частично признанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) станет частью Турции в ближайшие несколько десятилетий, и ведущие страны НАТО никак не смогут... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T21:54

2024-07-24T21:54

2024-07-24T21:54

эксклюзивы риа новости крым

турция

в мире

политика

мнения

нато

коллективный запад

безопасность

алексей образцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139108140_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_944f41ed10dc8585d83184a11bb552d9.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Частично признанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) станет частью Турции в ближайшие несколько десятилетий, и ведущие страны НАТО никак не смогут этому помешать. Такое мнение РИА Новости Крым высказал востоковед, тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов.Министр транспорта и развития Северного Кипра Эрхан Арыклы ранее заявил, что власти республики не исключают перехода ТРСК в статус автономии в составе Турции. По словам министра, США и Евросоюз не желают существования этой республики, а тем более ее признания. Запад, по его словам, хочет сделать Северный Кипр частью ЕС. Арыклы предупредил, что в случае исчезновения турков Северного Кипра и ухода Турции с острова богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Штатов.Говоря о перспективах присоединения Северного Кипра к Турции, Образцов напомнил, что в 2022 году республика, признанная лишь Анкарой, стала наблюдателем в Организации тюркских государств – международной структуры, объединяющей современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами. В нее входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.Запад, по словам эксперта, это "проглотил", и данный ход Анкары фактически стал первым шагом на пути к признанию независимости Северного Кипра.Анкара в данной ситуации, по словам Образцова, занимает выжидательную позицию."Турки будут спокойно выжидать, когда "великие державы" совершат очередную ошибку или какую-то неловкость для того, чтобы тут же ею воспользоваться и вот так будут постоянно укреплять так сказать "международный статус" республики Северного Кипра", - полагает он.США и Евросоюз вряд ли смогут как-то помешать этому процессу, уверен эксперт. Запад, по его мнению, будет воздерживаться от радикальных шагов в отношении Северного Кипра, в том числе от военной интервенции на Кипр. Причина – противоречия внутри НАТО, а также та роль, которую Турция играет в Североатлантическом альянсе.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом и попыткой присоединения острова к Греции. 37% процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. Их признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.

https://crimea.ria.ru/20240705/peregovory-erdogana-s-putinym-v-astane-glavnye-zayavleniya-lidera-turtsii-1138629015.html

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, политика, мнения, нато, коллективный запад, безопасность, алексей образцов