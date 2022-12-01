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Что можно будет считать победой России в спецоперации – мнение - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Что можно будет считать победой России в спецоперации – мнение
Что можно будет считать победой России в спецоперации – мнение - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Что можно будет считать победой России в спецоперации – мнение
Победой России в специальной военной операции будет смена нынешнего киевского режима, которую осуществят сами украинцы. Такое мнение высказал руководитель... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T09:46
2022-12-01T09:46
радио "спутник в крыму"
украина
специальная военная операция рф на украине
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Победой России в специальной военной операции будет смена нынешнего киевского режима, которую осуществят сами украинцы. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров."Мы на стороне украинского народа, которому рано или поздно придется что-то делать со своей властью… Нанося удары по инфраструктуре, мы принуждаем Украину к переговорам, к отказу от нацизма. Рано или поздно это даст эффект. Победой в спецоперации будет не радостное вхождение на танках российских войск в Киев, а смена режима в Киеве, которую украинцы произведут своими собственными руками", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Шатрова, переговоры с нынешними украинскими руководителями на данный момент невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и его команда "сами себе отрезали все пути" для таких переговоров."Что может сделать Украина? Сменить власть на более адекватную. Как это будет происходить – путем дворцовых интриг или обычным законным образом путем выборов – это уже вопрос Украины. Мы на самом деле готовы к переговорам и с США, и с Украиной, но не к ультиматумам", – подчеркнул эксперт.Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией &gt;&gt;По словам политолога, со стороны некоторых западных и украинских политиков и сегодня делаются попытки информационных вбросов по теме переговоров, чтобы проверить реакцию России, но Москва "уже не ведется на это"."Мы уже понимает, что это всего лишь ход, который призван ослабить нас, остановить, заставить пересмотреть какие-то планы. За этими вбросами ничего нет. Поэтому мы такие подходы отвергаем сразу же", – добавил Шатров.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
https://crimea.ria.ru/20221124/srochnoe-zasedanie-sb-oon-pochemu-rossiya-porazhaet-infrastrukturu-ukrainy--1125519389.html
https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html
https://crimea.ria.ru/20221119/medvedev-peregovory-s-rossiey--tsugtsvang-dlya-zelenskogo-1125447964.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, специальная военная операция рф на украине, мнения
Что можно будет считать победой России в спецоперации – мнение

Политолог Шатров: победой России в СВО станет смена режима в Киеве самим украинцами

09:46 01.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Победой России в специальной военной операции будет смена нынешнего киевского режима, которую осуществят сами украинцы. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
"Мы на стороне украинского народа, которому рано или поздно придется что-то делать со своей властью… Нанося удары по инфраструктуре, мы принуждаем Украину к переговорам, к отказу от нацизма. Рано или поздно это даст эффект. Победой в спецоперации будет не радостное вхождение на танках российских войск в Киев, а смена режима в Киеве, которую украинцы произведут своими собственными руками", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
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По мнению Шатрова, переговоры с нынешними украинскими руководителями на данный момент невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и его команда "сами себе отрезали все пути" для таких переговоров.
"Что может сделать Украина? Сменить власть на более адекватную. Как это будет происходить – путем дворцовых интриг или обычным законным образом путем выборов – это уже вопрос Украины. Мы на самом деле готовы к переговорам и с США, и с Украиной, но не к ультиматумам", – подчеркнул эксперт.
Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией >>
По словам политолога, со стороны некоторых западных и украинских политиков и сегодня делаются попытки информационных вбросов по теме переговоров, чтобы проверить реакцию России, но Москва "уже не ведется на это".
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"Мы уже понимает, что это всего лишь ход, который призван ослабить нас, остановить, заставить пересмотреть какие-то планы. За этими вбросами ничего нет. Поэтому мы такие подходы отвергаем сразу же", – добавил Шатров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
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На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
 
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