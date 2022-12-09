https://crimea.ria.ru/20221209/vsu-budut-otstupat-ekspert-zayavil-o-perelome-v-boyakh-za-donbass-1125763689.html

ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс

ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс - РИА Новости Крым, 09.12.2022

ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс

В боях за Донбасс наступил качественный перелом в пользу российских войск, спад возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет заметным через несколько... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T07:02

2022-12-09T07:02

2022-12-09T07:02

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В боях за Донбасс наступил качественный перелом в пользу российских войск, спад возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет заметным через несколько недель. Такой прогноз РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.По мнению Подберезкина, максимум, что могут сделать ВСУ сейчас, – это предпринять попытку контрнаступления на одном частном оперативном направлении. Эта попытка была бы даже желательна для российских войск, поскольку ВС РФ пресекли бы ее массированным применением артиллерии и высокоточного оружия, считает военный эксперт.Эксперт считает, что такое контрнаступление вполне возможно, в том числе и в направлении Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике, которое на данный момент является ключевым."Полагаю, там сейчас идет перемалывание украинских войск настолько серьезное, что сейчас будет происходить их деморализация, и они начнут "рассыпаться". Это может произойти очень быстро. Думаю, будут серьезные основания для того, чтобы говорить о надломе украинской армии вообще", – отметил Подберезкин.Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт >>По оценке аналитика, на сегодняшний день боевые потери ВСУ в живой силе составляют порядка 700-800 тысяч человек, включая раненных, пропавших без вести и дезертиров."По большому счету, "перемолотили" почти миллион человек, и что сейчас осталось там (в ВСУ – ред.) и в каком качестве? Думаю, того, что осталось, если всех сгруппировать, хватит на одну операцию оперативного плана. Но это сугубо мои личные оценки", - добавил военный эксперт.Подберезкин также отметил стратегическую важность взятия Артемовска, поскольку через него проходят основные коммуникации ВСУ.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на луганско-донецком и южно-донецком направлениях. При этом ВС РФ за последнее время удалось освободить в Донбассе населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка, Южное и Курдюмовка. Также Шойгу отметил, что на всей территории Украины войска РФ продолжают поражать объекты военного управления ВСУ.Еще по теме:Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНРЕврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации

https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-voennykh-poteryali-vsu-v-khode-spetsoperatsii--otsenka-evrokomissii-1125612043.html

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украина

луганская народная республика (лнр)

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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, мнения, авторы, в мире, ситуация в донбассе: новости и комментарии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)