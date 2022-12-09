https://crimea.ria.ru/20221209/vsu-budut-otstupat-ekspert-zayavil-o-perelome-v-boyakh-za-donbass-1125763689.html
ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс - РИА Новости Крым, 09.12.2022
ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
В боях за Донбасс наступил качественный перелом в пользу российских войск, спад возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет заметным через несколько... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T07:02
2022-12-09T07:02
2022-12-09T07:02
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
мнения
авторы
в мире
ситуация в донбассе: новости и комментарии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125494337_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_f2b7a7d215cab632b47c570b74c9eb8b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В боях за Донбасс наступил качественный перелом в пользу российских войск, спад возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет заметным через несколько недель. Такой прогноз РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.По мнению Подберезкина, максимум, что могут сделать ВСУ сейчас, – это предпринять попытку контрнаступления на одном частном оперативном направлении. Эта попытка была бы даже желательна для российских войск, поскольку ВС РФ пресекли бы ее массированным применением артиллерии и высокоточного оружия, считает военный эксперт.Эксперт считает, что такое контрнаступление вполне возможно, в том числе и в направлении Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике, которое на данный момент является ключевым."Полагаю, там сейчас идет перемалывание украинских войск настолько серьезное, что сейчас будет происходить их деморализация, и они начнут "рассыпаться". Это может произойти очень быстро. Думаю, будут серьезные основания для того, чтобы говорить о надломе украинской армии вообще", – отметил Подберезкин.Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт >>По оценке аналитика, на сегодняшний день боевые потери ВСУ в живой силе составляют порядка 700-800 тысяч человек, включая раненных, пропавших без вести и дезертиров."По большому счету, "перемолотили" почти миллион человек, и что сейчас осталось там (в ВСУ – ред.) и в каком качестве? Думаю, того, что осталось, если всех сгруппировать, хватит на одну операцию оперативного плана. Но это сугубо мои личные оценки", - добавил военный эксперт.Подберезкин также отметил стратегическую важность взятия Артемовска, поскольку через него проходят основные коммуникации ВСУ.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на луганско-донецком и южно-донецком направлениях. При этом ВС РФ за последнее время удалось освободить в Донбассе населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка, Южное и Курдюмовка. Также Шойгу отметил, что на всей территории Украины войска РФ продолжают поражать объекты военного управления ВСУ.Еще по теме:Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНРЕврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-voennykh-poteryali-vsu-v-khode-spetsoperatsii--otsenka-evrokomissii-1125612043.html
https://crimea.ria.ru/20220309/sekretnyy-prikaz-o-podgotovke-nastupleniya-vsu-na-donbass--foto-1122614687.html
украина
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125494337_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_651384f3970442e119f8ef58ae1afb80.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, мнения, авторы, в мире, ситуация в донбассе: новости и комментарии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В боях за Донбасс наступил качественный перелом в пользу российских войск, спад возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет заметным через несколько недель. Такой прогноз РИА Новости Крым
высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
"На мой взгляд, качественный перелом наступил. Пик, на который вышло противоборство, пройден. Сейчас совершенно очевидно, что происходит спад возможностей ВСУ. Он еще не очень заметен, но он начался. Реально он будет ощущаться через неделю-две. Считаю, что перелом произошел, и ресурсы украинской армии очень серьезно исчерпаны", – полагает аналитик.
По мнению Подберезкина, максимум, что могут сделать ВСУ сейчас, – это предпринять попытку контрнаступления на одном частном оперативном направлении. Эта попытка была бы даже желательна для российских войск, поскольку ВС РФ пресекли бы ее массированным применением артиллерии и высокоточного оружия, считает военный эксперт.
Эксперт считает, что такое контрнаступление вполне возможно, в том числе и в направлении Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике, которое на данный момент является ключевым.
"Полагаю, там сейчас идет перемалывание украинских войск настолько серьезное, что сейчас будет происходить их деморализация, и они начнут "рассыпаться". Это может произойти очень быстро. Думаю, будут серьезные основания для того, чтобы говорить о надломе украинской армии вообще", – отметил Подберезкин.
По оценке аналитика, на сегодняшний день боевые потери ВСУ в живой силе составляют порядка 700-800 тысяч человек, включая раненных, пропавших без вести и дезертиров.
"По большому счету, "перемолотили" почти миллион человек, и что сейчас осталось там (в ВСУ – ред.) и в каком качестве? Думаю, того, что осталось, если всех сгруппировать, хватит на одну операцию оперативного плана. Но это сугубо мои личные оценки", - добавил военный эксперт.
Подберезкин также отметил стратегическую важность взятия Артемовска, поскольку через него проходят основные коммуникации ВСУ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ноябре потеряли
свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.
По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на луганско-донецком и южно-донецком направлениях. При этом ВС РФ за последнее время удалось освободить в Донбассе населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка, Южное и Курдюмовка. Также Шойгу отметил, что на всей территории Украины войска РФ продолжают поражать объекты военного управления ВСУ.