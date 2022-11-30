https://crimea.ria.ru/20221130/evrokomissiya-podschitala-uscherb-ukrainy-ot-spetsoperatsii-1125611052.html
Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
Согласно подсчетам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной в ходе специальной военной операции, составляет 600 миллиардов евро. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T12:19
2022-11-30T12:19
2022-11-30T12:09
европейский союз
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Согласно подсчетам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной в ходе специальной военной операции, составляет 600 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 миллиардов евро", – цитирует главу ЕК РИА Новости.Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.Фон дер Ляйен также сообщила, что в Европе на данный момент заблокировано 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Она предложила создать структуру, чтобы "управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины"."Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", – заявила глава ЕК.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-nato-predrekli-ukraine--uzhasnuyu-zimu-1125546020.html
https://crimea.ria.ru/20221115/im-bolnee-budet-chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-konfiskatsiyu-aktivov-1125383252.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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европейский союз, украина, специальная военная операция рф на украине, в мире
Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
ЕК: ущерб Украины от спецоперации составил 600 млрд евро
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Согласно подсчетам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной в ходе специальной военной операции, составляет 600 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 миллиардов евро", – цитирует главу ЕК РИА Новости.
Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.
Фон дер Ляйен также сообщила, что в Европе на данный момент заблокировано 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Она предложила создать структуру, чтобы "управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины".
"Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", – заявила глава ЕК.