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Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
Согласно подсчетам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной в ходе специальной военной операции, составляет 600 миллиардов евро. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T12:19
2022-11-30T12:09
европейский союз
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Согласно подсчетам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной в ходе специальной военной операции, составляет 600 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 миллиардов евро", – цитирует главу ЕК РИА Новости.Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.Фон дер Ляйен также сообщила, что в Европе на данный момент заблокировано 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Она предложила создать структуру, чтобы "управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины"."Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", – заявила глава ЕК.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-nato-predrekli-ukraine--uzhasnuyu-zimu-1125546020.html
https://crimea.ria.ru/20221115/im-bolnee-budet-chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-konfiskatsiyu-aktivov-1125383252.html
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европейский союз, украина, специальная военная операция рф на украине, в мире
Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации

ЕК: ущерб Украины от спецоперации составил 600 млрд евро

12:19 30.11.2022
 
© AP Photo Adam SchreckПоследствия ударов в Киеве
Последствия ударов в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo Adam Schreck
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Согласно подсчетам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной в ходе специальной военной операции, составляет 600 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 миллиардов евро", – цитирует главу ЕК РИА Новости.
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Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.
Фон дер Ляйен также сообщила, что в Европе на данный момент заблокировано 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Она предложила создать структуру, чтобы "управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины".
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"Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", – заявила глава ЕК.
 
Европейский СоюзУкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеВ мире
 
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12:35Правительство РФ компенсирует Крыму затраты на модернизацию агропрома
12:29Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ
12:19Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
12:12Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
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