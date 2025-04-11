https://crimea.ria.ru/20250411/v-rossii-postroeny-49-korabley-razlichnykh-klassov-za-pyat-let---putin-1145601495.html

В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин

В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2025

В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин

За последние пять лет в России построены 49 кораблей различных классов, а с 2020 года в состав ВМФ введены четыре стратегические подлодки проекта "Борей-А" и... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T16:01

2025-04-11T16:01

2025-04-11T16:02

владимир путин (политик)

россия

вмф

армия и флот

подводный флот россии

военно-морской флот рф

оружие

ядерное оружие

ядерная триада

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/14/1127655168_0:0:550:310_1920x0_80_0_0_793c44204d6de7073cbcf9aa6a897254.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. За последние пять лет в России построены 49 кораблей различных классов, а с 2020 года в состав ВМФ введены четыре стратегические подлодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития ВМФ.Президент отметил, что в последние годы в России реализуется масштабная программа модернизации флота. На российских верфях от Калининграда до Владивостока идет серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. На эти цели направлены значительные средства.Принципиальной темой для развития флота глава государства назвал разработку и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство подводных и надводных беспилотников.Путин также отметил, что следует также наращивать серийный выпуск современных кораблей различных классов, которые должны быть оснащены передовой техникой, включая высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботизированными комплексами, обладать новыми системами управления, геолокации, акустики и навигации.Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%, отметил президент. Этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружиемЗавершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вмф, армия и флот, подводный флот россии, военно-морской флот рф, оружие, ядерное оружие, ядерная триада, новости, безопасность