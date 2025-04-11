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В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин
В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2025
В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин
За последние пять лет в России построены 49 кораблей различных классов, а с 2020 года в состав ВМФ введены четыре стратегические подлодки проекта "Борей-А" и... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T16:01
2025-04-11T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. За последние пять лет в России построены 49 кораблей различных классов, а с 2020 года в состав ВМФ введены четыре стратегические подлодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития ВМФ.Президент отметил, что в последние годы в России реализуется масштабная программа модернизации флота. На российских верфях от Калининграда до Владивостока идет серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. На эти цели направлены значительные средства.Принципиальной темой для развития флота глава государства назвал разработку и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство подводных и надводных беспилотников.Путин также отметил, что следует также наращивать серийный выпуск современных кораблей различных классов, которые должны быть оснащены передовой техникой, включая высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботизированными комплексами, обладать новыми системами управления, геолокации, акустики и навигации.Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%, отметил президент. Этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружиемЗавершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
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владимир путин (политик), россия, вмф, армия и флот, подводный флот россии, военно-морской флот рф, оружие, ядерное оружие, ядерная триада, новости, безопасность
В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин

В России с 2020 года в состав ВМФ введены 8 стратегических и многоцелевых подлодок – Путин

16:01 11.04.2025 (обновлено: 16:02 11.04.2025)
 
© Пресс-служба Южного военного округаПодводные лодки РФ
Подводные лодки РФ
© Пресс-служба Южного военного округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. За последние пять лет в России построены 49 кораблей различных классов, а с 2020 года в состав ВМФ введены четыре стратегические подлодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития ВМФ.
"За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М", - сказал глава государства.
Президент отметил, что в последние годы в России реализуется масштабная программа модернизации флота. На российских верфях от Калининграда до Владивостока идет серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. На эти цели направлены значительные средства.
Принципиальной темой для развития флота глава государства назвал разработку и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство подводных и надводных беспилотников.
"При этом все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный комплекс, связанный с нашей спутниковой группировкой", - добавил президент.
Путин также отметил, что следует также наращивать серийный выпуск современных кораблей различных классов, которые должны быть оснащены передовой техникой, включая высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботизированными комплексами, обладать новыми системами управления, геолокации, акустики и навигации.
Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%, отметил президент. Этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем, указал он.
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Владимир Путин (политик)РоссияВМФАрмия и флотПодводный флот РоссииВоенно-морской флот РФОружиеЯдерное оружиеЯдерная триадаНовостиБезопасность
 
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