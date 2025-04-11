https://crimea.ria.ru/20250411/londonskiy-sud-prigovoril-eks-gubernatora-sevastopolya-k-trem-godam-tyurmy-1145603042.html

Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы

Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы

Суд в лондонском районе Сазерк назначил экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову три года и четыре месяца тюрьмы за уклонение от антироссийских санкций... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T17:41

2025-04-11T17:41

2025-04-11T17:41

лондон

великобритания

суд

приговор

дмитрий овсянников

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Суд в лондонском районе Сазерк назначил экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову три года и четыре месяца тюрьмы за уклонение от антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.Дмитрия Овсянникова задержали в начале прошлого года. В британских СМИ публиковали статьи о том, что севастопольский экс-губернатор получит 65 тысяч фунтов на свой счет в банке HBOS пару лет назад. По версии Управления по борьбе с преступностью, деньги бывший политик с полуострова получил в обход действующих санкций.Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 по июль 2019 года. С октября 2019-го по апрель 2020-го работал заместителем министра промышленности и торговли РФ.Причиной увольнения Овсянникова с поста замминистра послужил инцидент с его участием в аэропорту Ижевска в апреле 2020 года. Чиновник отказался проходить досмотр на входе, обругал полицейских, из-за чего на него был составлен административный протокол. Также за эти действия Овсянников был исключен из партии "Единая Россия".Суд Ижевска оштрафовал его на две тысячи рублей за хулиганство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, великобритания, суд, приговор, дмитрий овсянников, санкции, новости