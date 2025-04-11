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Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы
Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы
Суд в лондонском районе Сазерк назначил экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову три года и четыре месяца тюрьмы за уклонение от антироссийских санкций... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T17:41
2025-04-11T17:41
лондон
великобритания
суд
приговор
дмитрий овсянников
санкции
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Суд в лондонском районе Сазерк назначил экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову три года и четыре месяца тюрьмы за уклонение от антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.Дмитрия Овсянникова задержали в начале прошлого года. В британских СМИ публиковали статьи о том, что севастопольский экс-губернатор получит 65 тысяч фунтов на свой счет в банке HBOS пару лет назад. По версии Управления по борьбе с преступностью, деньги бывший политик с полуострова получил в обход действующих санкций.Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 по июль 2019 года. С октября 2019-го по апрель 2020-го работал заместителем министра промышленности и торговли РФ.Причиной увольнения Овсянникова с поста замминистра послужил инцидент с его участием в аэропорту Ижевска в апреле 2020 года. Чиновник отказался проходить досмотр на входе, обругал полицейских, из-за чего на него был составлен административный протокол. Также за эти действия Овсянников был исключен из партии "Единая Россия".Суд Ижевска оштрафовал его на две тысячи рублей за хулиганство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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лондон, великобритания, суд, приговор, дмитрий овсянников, санкции, новости
Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы

Бывшего главу Севастополя Овсянникова приговорили в Лондоне к 3 годам тюрьмы

17:41 11.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДмитрий Овсянников. Архивное фото
Дмитрий Овсянников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Суд в лондонском районе Сазерк назначил экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову три года и четыре месяца тюрьмы за уклонение от антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
"Сорок месяцев тюремного заключения", – цитирует агентство представителя суда.
Дмитрия Овсянникова задержали в начале прошлого года. В британских СМИ публиковали статьи о том, что севастопольский экс-губернатор получит 65 тысяч фунтов на свой счет в банке HBOS пару лет назад. По версии Управления по борьбе с преступностью, деньги бывший политик с полуострова получил в обход действующих санкций.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 по июль 2019 года. С октября 2019-го по апрель 2020-го работал заместителем министра промышленности и торговли РФ.
Причиной увольнения Овсянникова с поста замминистра послужил инцидент с его участием в аэропорту Ижевска в апреле 2020 года. Чиновник отказался проходить досмотр на входе, обругал полицейских, из-за чего на него был составлен административный протокол. Также за эти действия Овсянников был исключен из партии "Единая Россия".
Суд Ижевска оштрафовал его на две тысячи рублей за хулиганство.
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ЛондонВеликобританияСудПриговорДмитрий ОвсянниковСанкцииНовости
 
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