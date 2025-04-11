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Набережную в Керчи планируют отремонтировать по федеральной программе - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Набережную в Керчи планируют отремонтировать по федеральной программе
Набережную в Керчи планируют отремонтировать по федеральной программе - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Набережную в Керчи планируют отремонтировать по федеральной программе
Набережная Керчи вошла в федеральную программу по восстановлению гидротехнических сооружений Крыма. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T16:36
2025-04-11T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Набережная Керчи вошла в федеральную программу по восстановлению гидротехнических сооружений Крыма. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Олег Каторгин."По поручению главы республики Сергея Аксенова, мы с квалифицированными специалистами провели обследование. Наша набережная рассматривается к включению в федеральную программу как одно из гидротехнических сооружений Крыма", – заявил Каторгин.Он добавил, что если к июлю правительство России утвердит программу, то уже в 2025-2026 году будут сделаны проектно-монтажные работы по восстановлению берегоукрепительной части набережной.Глава Керчи подчеркнул, что речь идет о восстановлении именно берегоукрепительного сооружения. То есть той бетонной части, которая примыкает к воде.Главная причина такого состояния этой части набережной, добавил глава города – возраст и естественный износ сооружения.В пятницу керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берега Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма векаВ Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных
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крым, керчь, олег каторгин, набережные крыма, благоустройство, городская среда, новости крыма
Набережную в Керчи планируют отремонтировать по федеральной программе

Набережную Керчи хотят включить в федеральную программу по ремонту гидросооружений

16:36 11.04.2025 (обновлено: 16:37 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНа набережной Керчи в Крыму
На набережной Керчи в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Набережная Керчи вошла в федеральную программу по восстановлению гидротехнических сооружений Крыма. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Олег Каторгин.
"По поручению главы республики Сергея Аксенова, мы с квалифицированными специалистами провели обследование. Наша набережная рассматривается к включению в федеральную программу как одно из гидротехнических сооружений Крыма", – заявил Каторгин.
Он добавил, что если к июлю правительство России утвердит программу, то уже в 2025-2026 году будут сделаны проектно-монтажные работы по восстановлению берегоукрепительной части набережной.
Глава Керчи подчеркнул, что речь идет о восстановлении именно берегоукрепительного сооружения. То есть той бетонной части, которая примыкает к воде.
"Это именно та бетонная полоска, которая у нас на сегодня находится в плачевном состоянии. Особенно участок ближе к аллее Выпускников, который постоянно топит в хороший шторм", – подчеркнул Каторгин.
Главная причина такого состояния этой части набережной, добавил глава города – возраст и естественный износ сооружения.
В пятницу керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику.
В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.
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